Süleyman Soylu’dan dikkat çeken Özlem Çerçioğlu çıkışı! Bakanların olduğu WhatsApp grubunda neler konuşuluyor? Çok konuşulacak röportaj yayınlandı

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, gazeteci Adem Metan ile gündem yaratacak bir söyleşi gerçekleştirdi. Hem AK Parti öncesi, hem bakanlık dönemi hem de sonrasına ilişkin çarpıcı açıklamalar yapan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözleriyle dikkat çekerken söyleşinin ilginç kesitlerinden biri de "bakanların olduğu WhatsApp grubu" oldu.

SİYASETİ NE ZAMAN BIRAKACAĞINI AÇIKLADI

Soylu'ya yöneltilen sorular ve cevapları şu şekilde:

Bakanlıktan sonra neden sessiz kaldınız?

Bilinçli bir tercihti. Görevimiz bitti ve görev bittikten sonra da yapmamız gereken neyse bugün onu yapıyoruz.

Siyaseti bırakacak mısınız?

AK Parti'ye katıldığımda devletime, milletime, ülkeye, insanlara hatta insanlığa bu kadar faydalı olacağımı, bu kadar hizmet edebileceğimi hiç düşünmemiş, aklımın ucuna dahi getirmemiştim. Allah bu ülkeye bize hizmet etme imkanı ve fırsatı verdi.

Siyaset yaşa, yaptıklarınıza ve geleceğe bakmaz. Siyaset dönem işidir. Yani bir dönem yaparsınız, eğer o dönemde yapabilme fırsatı yakalamışsanız, imkanlar sizin ülkenize, milletinize, devletinize hizmet edebilme fırsatı vermişse bu sizin için büyük bir onurdur ve şereftir. Birçok denklemin bir araya gelmesi lazım.

"BENDEN BEKLENENDEN ÇOK DAHA FAZLA HİZMET ETTİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Memleketime, milletime, ülkeme, devletime bulunduğum pozisyondan, kendi kişisel yani bireysel kapasitemden ve benden beklenenden çok daha fazla hizmet ettiğimi düşünüyorum. Bu iş dönem dönemdir. Ben siyasetteki aktiflik dönemimi, bu milletvekilliği süreci ne zaman bitiyorsa o zaman bitireceğim. Yani güzel bir dört harf var: Kafi.

“TAYYİP ERDOĞAN GİBİ LİDERLER YÜZ YILDA BİR GELİR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrası döneme bakış açınız nedir?

Tayyip Erdoğan varken başka bir tartışmanın yapılmasını doğru da görmem. Çünkü böyle liderler yüz yılda bir gelir. Çeyrek asır Türkiye gibi bir ülkeyi yönetmek kolay bir iş değildir. Çok zor bir iştir.

“TAYYİP ERDOĞAN OLMAZSA BUNLARI TÜRKİYE TAMAMLATMAZLAR”

Tayyip Erdoğan'ın üç, dört alanda daha Türkiye’ye yapacağı büyük hizmetler var. Türkiye'nin normal büyümesinin dışında Türkiye kendi uçağını, kendi uçak motorunu yapmalıdır. Türkiye savunma, hava savunma sistemini tamamlamalıdır ve Türkiye aşağıya dönen nüfus ve demografik yapısını yukarıya doğru, yukarı bir ivmeye doğru tekrar çevirmelidir. Türkiye üretimini, altyapısını, kendi iç dinamiklerini daha kuvvetli bir hale getirmelidir. Terörsüz Türkiye'yi tamamlamalıdır. Bunların hepsinde Türkiye muvaffak olmalıdır. Tayyip Erdoğan olmazsa bunları Türkiye tamamlatmazlar.

Diyelim ki Tayyip Erdoğan siyaseti bıraktı. Tayyip Erdoğan neyi işaret ediyorsa ben o yoldan giderim.

"ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NU HEMEN ARAYIP TEBRİK ETTİM"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye gelmesi önemli bir adımdır. Özlem Çerçioğlu için ne kadar önemliyse AK Parti için de o kadar önemlidir. İki, çünkü AK Parti gelinebilecek bir partidir. AK Parti kapısını her daim açık tutmalı ve bunu her an hissettirmelidir. Hem de somut olaylarla beraber hissettirmelidir.

Hemen aradım, tebrik ettim. Ben önemsiyorum, önemli bir iş olarak görüyorum. Telefonumu beklediğini düşünmüyorum ama çok memnun olduğunu hissettim ve çok da güzel şeyler söyledim. "Tayyip Erdoğan'a güven" dedim.

"CUMHURBAŞKANIMIZLA O GÜNDEN BERİ BERABER YOL YÜRÜYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'ye katılmanız için sizi nasıl ikna etti?

Siyaseti bırakmıştım. Zihin olarak da bırakmıştım. Sayın Cumhurbaşkanımızın ikinci ameliyatı sonrası nekahet dönemiydi.

Dolmabahçe'de geçmiş olsun ziyareti bir karşılıklı görüşmemiz oldu. Tam o nekahet döneminde ve öncesi de farklı bir maceraydı bu görüşmenin. Tabii benim için büyük bir onurdu. Tayyip Erdoğan nekahet dönemi olmasına rağmen bana bir dünya fotoğrafı çizdi. İçinde bir Türkiye fotoğrafı çizdi. Türkiye'nin risklerini, tehditlerini, fırsatlarını, Avrupa'yı, Ortadoğu'yu, Amerika'yı içinde yaşadıklarımızı, süreçlerimizi, darbeleri, yasakları, başörtüsünü, Türkiye'nin büyümesini, Türkiye siyasi hayatının önündeki engelleri, engebeleri, bütün bunların hepsini çok net bir şekilde ortaya koydu. Gelecek tahminlerinde de bulundu ve buradan çok net söyleyeyim. Söylediklerinin hepsi çıktı.

Dedi ki "Öyle küçük küçük öbeklerle, küçük küçük obalarla başka yerde bulunmamız bu zorlu dönemde mümkün değil."

Biraz da ön almak için "Efendim, siz fikrimizin liderisiniz. Ben bundan sonra siyaset yapmayacağım ama hayatım boyunca hep sizi destekleyeceğim" dedim. Dedi ki "Bundan kaçamazsın." Ve tabii karşınızda bir başbakan var. O gün bugündür beraber yol yürüyoruz. Bizim görevimiz onu desteklemektir.

"MUSTAFA BEY WHATSAPP GRUBU KURDU"

Sadece bakanların olduğu bir WhatsApp grubu var mı?

Birbirimizle bayramlaştığımız, birbirimizden haberdar olduğumuz bir grup zannediyorum Mustafa Varank tarafından kuruldu. Bayram günlerinde veya herhangi bir sevinçli veya üzüntülü bir şey olduğunda haberleşiyoruz. Diyaloğu koparmamak önemli yani hepimiz insanız.