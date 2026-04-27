SUV tutkunlarını heyecanlandıran gelişme: Yenilenen kasasıyla Jeep Compass hakkında her şey

20 Şubat'ta lansmanını gerçekleştiren Yeni Jeep Compass e-Hybrid, birçok yeni özelliği ile tanıtımını gerçekleştirdi.
Yeni Compass iki farklı dış tasarım diliyle geliyor; hangisini seçtiğiniz doğrudan versiyona bağlı.
Limited Dış Tasarımı
Summit Dış Tasarımı — Limited'e Ek Gelenler
İki versiyon arasındaki en belirgin fark far teknolojisinde: Limited'de Full-LED Reflektör, Summit'te LED Matrix geliyor.
Yeni Compass 5 renkle sunuluyor. Volkanik Siyah dışındaki renklerde siyah tavan standart durumda:
Limited İç Tasarımı
Gri & Siyah kumaş koltuklar Limited'in standart iç tasarımı. "7-Parçalı" kabartmalı orta bölüm tasarımı ve kabartmalı Jeep logosu detay olarak öne çıkıyor.
Konfor tarafında ise şunlar geliyor:
Summit'te koltuklar Gri & Siyah Scuba Suni Deri, perforeli "Goldrake" desenli orta bölüm tasarımıyla geliyor. Koltuklar elektrikli ayarlanabilir, havalandırmalı ve masaj fonksiyonlu. Bel ve yanal destekler de elektrikli olarak ayarlanabiliyor, sürücü koltuğu hafıza özelliğine sahip. Isıtmalı direksiyon simidi de Summit'e özgü eklemelerden.
Sıfır SUV araçlar değerlendirilirken teknoloji paketinin hangi versiyona standart geldiği kritik bir detay. Yeni Compass'ta dijital ve güvenlik sistemlerinin büyük bölümü Limited'de standart olarak sunuluyor:
Her iki versiyon da aynı e-Hybrid sistemiyle geliyor. c suv segmentinde 48V mild-hybrid teknolojisi, içten yanmalı motor ve elektrik motorunun birlikte çalışması anlamına geliyor — şarj kablosu gerektirmiyor.
Çekiş sistemi ön tekerlekten çekiş (FWD). Arazi kabiliyeti için ise teknik sayfa konuşuyor: 200 mm yerden yükseklik, 408 mm su geçiş derinliği, 20° yaklaşma ve 27° uzaklaşma açısı.
Kısaca
Yeni Jeep Compass e-Hybrid, Limited ve Summit olmak üzere iki versiyonla sunuluyor. Her ikisi de aynı motor ve güvenlik sistemlerini paylaşırken dış tasarım, koltuk tipi ve bir kısım teknoloji özellikleri versiyona göre ayrışıyor. Tasarım güncellemesi en belirgin biçimde Summit versiyonunun ön cephesinde kendini gösteriyor.
