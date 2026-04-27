SUV tutkunlarını heyecanlandıran gelişme: Yenilenen kasasıyla Jeep Compass hakkında her şey

Jeep, tasarım değişikliğini bir broşür görseline sığdırmak yerine tamamen yeni bir dil benimsemiş. Aydınlatmalı ön ızgara, LED Matrix farlar, arka logoya kadar uzanan aydınlatma detayları — Jeep’in modernleşmiş tasarım dilinin bir parçası olarak Yeni Jeep Compass’ta karşımıza çıkıyor.

20 Şubat'ta lansmanını gerçekleştiren Yeni Jeep Compass e-Hybrid, birçok yeni özelliği ile tanıtımını gerçekleştirdi.

Dışarıdan Neler Değişti?

Yeni Compass iki farklı dış tasarım diliyle geliyor; hangisini seçtiğiniz doğrudan versiyona bağlı.

Limited Dış Tasarımı

  • Full-LED Reflektör Farlar
  • 18" Parlak Gri Boyalı Alaşım Jantlar
  • Panoramik Açılabilir Sunroof
  • Parlak Siyah Ayna Kapakları
  • Elektrikli, Katlanır ve Isıtmalı Yan Aynalar
  • Yan Ayna Karşılama Aydınlatması
  • 360° Alt Gövde Koruması

Summit Dış Tasarımı — Limited'e Ek Gelenler

  • LED Matrix Farlar
  • Aydınlatmalı 7 Slot İkonik Ön Izgara
  • Karartılmış Arka Camlar
  • Ön Sis Farları
  • Parlak Siyah Detaylar
  • Arka Logo Aydınlatmalı LED Stop Lambalar
  • Tavan Rayları

İki versiyon arasındaki en belirgin fark far teknolojisinde: Limited'de Full-LED Reflektör, Summit'te LED Matrix geliyor.

Renk Seçenekleri

Yeni Compass 5 renkle sunuluyor. Volkanik Siyah dışındaki renklerde siyah tavan standart durumda:

  • Pasifik Mavi
  • Yosemite Gri
  • Volkanik Siyah
  • Antarktika Beyaz
  • Amazon Kahve

İçeride Neler Var?

Limited İç Tasarımı

Gri & Siyah kumaş koltuklar Limited'in standart iç tasarımı. "7-Parçalı" kabartmalı orta bölüm tasarımı ve kabartmalı Jeep logosu detay olarak öne çıkıyor.

Konfor tarafında ise şunlar geliyor:

  • anahtarsız giriş ve çalıştırma,
  • çift bölgeli otomatik klima,
  • otomatik kararan iç dikiz aynası,
  • renkleri kişiselleştirilebilir ambiyans aydınlatması ve çift kademeli bagaj zemini.

Summit İç Tasarımı

Summit'te koltuklar Gri & Siyah Scuba Suni Deri, perforeli "Goldrake" desenli orta bölüm tasarımıyla geliyor. Koltuklar elektrikli ayarlanabilir, havalandırmalı ve masaj fonksiyonlu. Bel ve yanal destekler de elektrikli olarak ayarlanabiliyor, sürücü koltuğu hafıza özelliğine sahip. Isıtmalı direksiyon simidi de Summit'e özgü eklemelerden.

Teknoloji Paketi: Hangi Versiyon Ne Getiriyor?

Sıfır SUV araçlar değerlendirilirken teknoloji paketinin hangi versiyona standart geldiği kritik bir detay. Yeni Compass'ta dijital ve güvenlik sistemlerinin büyük bölümü Limited'de standart olarak sunuluyor:

  • 16" Multimedya Ekranı ve 10,25" Dijital Gösterge Paneli
  • Seviye 2 Otonom Sürüş Desteği
  • Adaptif Hız Sabitleyici
  • Şerit Konumlandırma Asistanı
  • Otomatik Acil Frenleme Sistemi
  • Ön Çarpışma Uyarı Sistemi
  • Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto
  • Navigasyon Sistemi
  • Focal Hi-Fi Premium Ses Sistemi
  • Selec-Terrain Sürüş Modları
  • Ön ve Arka Park Sensörleri, Geri Görüş Kamerası
  • Ön: 2× USB Type-C, Arka: 2× USB Type-C + 12V Soket
  • Summit versiyonunda bu listeye eklenenler: 360° Kamera, Kör Nokta Sistemi, Kablosuz Şarj, Handsfree Elektrikli Bagaj Kapağı ve Isıtmalı Ön Cam (Buz Çözücü).

Motor ve Performans

Her iki versiyon da aynı e-Hybrid sistemiyle geliyor. c suv segmentinde 48V mild-hybrid teknolojisi, içten yanmalı motor ve elektrik motorunun birlikte çalışması anlamına geliyor — şarj kablosu gerektirmiyor.

Çekiş sistemi ön tekerlekten çekiş (FWD). Arazi kabiliyeti için ise teknik sayfa konuşuyor: 200 mm yerden yükseklik, 408 mm su geçiş derinliği, 20° yaklaşma ve 27° uzaklaşma açısı.

Kısaca
Yeni Jeep Compass e-Hybrid, Limited ve Summit olmak üzere iki versiyonla sunuluyor. Her ikisi de aynı motor ve güvenlik sistemlerini paylaşırken dış tasarım, koltuk tipi ve bir kısım teknoloji özellikleri versiyona göre ayrışıyor. Tasarım güncellemesi en belirgin biçimde Summit versiyonunun ön cephesinde kendini gösteriyor.

