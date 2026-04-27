SUV tutkunlarını heyecanlandıran gelişme: Yenilenen kasasıyla Jeep Compass hakkında her şey

20 Şubat'ta lansmanını gerçekleştiren Yeni Jeep Compass e-Hybrid, birçok yeni özelliği ile tanıtımını gerçekleştirdi.

Dışarıdan Neler Değişti?

Yeni Compass iki farklı dış tasarım diliyle geliyor; hangisini seçtiğiniz doğrudan versiyona bağlı.

Limited Dış Tasarımı

Full-LED Reflektör Farlar

18" Parlak Gri Boyalı Alaşım Jantlar

Panoramik Açılabilir Sunroof

Parlak Siyah Ayna Kapakları

Elektrikli, Katlanır ve Isıtmalı Yan Aynalar

Yan Ayna Karşılama Aydınlatması

360° Alt Gövde Koruması

Summit Dış Tasarımı — Limited'e Ek Gelenler

LED Matrix Farlar

Aydınlatmalı 7 Slot İkonik Ön Izgara

Karartılmış Arka Camlar

Ön Sis Farları

Parlak Siyah Detaylar

Arka Logo Aydınlatmalı LED Stop Lambalar

Tavan Rayları

İki versiyon arasındaki en belirgin fark far teknolojisinde: Limited'de Full-LED Reflektör, Summit'te LED Matrix geliyor.

Renk Seçenekleri

Yeni Compass 5 renkle sunuluyor. Volkanik Siyah dışındaki renklerde siyah tavan standart durumda:

Pasifik Mavi

Yosemite Gri

Volkanik Siyah

Antarktika Beyaz

Amazon Kahve

İçeride Neler Var?

Limited İç Tasarımı

Gri & Siyah kumaş koltuklar Limited'in standart iç tasarımı. "7-Parçalı" kabartmalı orta bölüm tasarımı ve kabartmalı Jeep logosu detay olarak öne çıkıyor.

Konfor tarafında ise şunlar geliyor:

anahtarsız giriş ve çalıştırma,

çift bölgeli otomatik klima,

otomatik kararan iç dikiz aynası,

renkleri kişiselleştirilebilir ambiyans aydınlatması ve çift kademeli bagaj zemini.

Summit İç Tasarımı

Summit'te koltuklar Gri & Siyah Scuba Suni Deri, perforeli "Goldrake" desenli orta bölüm tasarımıyla geliyor. Koltuklar elektrikli ayarlanabilir, havalandırmalı ve masaj fonksiyonlu. Bel ve yanal destekler de elektrikli olarak ayarlanabiliyor, sürücü koltuğu hafıza özelliğine sahip. Isıtmalı direksiyon simidi de Summit'e özgü eklemelerden.

Teknoloji Paketi: Hangi Versiyon Ne Getiriyor?

Sıfır SUV araçlar değerlendirilirken teknoloji paketinin hangi versiyona standart geldiği kritik bir detay. Yeni Compass'ta dijital ve güvenlik sistemlerinin büyük bölümü Limited'de standart olarak sunuluyor:

16" Multimedya Ekranı ve 10,25" Dijital Gösterge Paneli

Seviye 2 Otonom Sürüş Desteği

Adaptif Hız Sabitleyici

Şerit Konumlandırma Asistanı

Otomatik Acil Frenleme Sistemi

Ön Çarpışma Uyarı Sistemi

Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto

Navigasyon Sistemi

Focal Hi-Fi Premium Ses Sistemi

Selec-Terrain Sürüş Modları

Ön ve Arka Park Sensörleri, Geri Görüş Kamerası

Ön: 2× USB Type-C, Arka: 2× USB Type-C + 12V Soket

Summit versiyonunda bu listeye eklenenler: 360° Kamera, Kör Nokta Sistemi, Kablosuz Şarj, Handsfree Elektrikli Bagaj Kapağı ve Isıtmalı Ön Cam (Buz Çözücü).

Motor ve Performans

Her iki versiyon da aynı e-Hybrid sistemiyle geliyor. c suv segmentinde 48V mild-hybrid teknolojisi, içten yanmalı motor ve elektrik motorunun birlikte çalışması anlamına geliyor — şarj kablosu gerektirmiyor.

Çekiş sistemi ön tekerlekten çekiş (FWD). Arazi kabiliyeti için ise teknik sayfa konuşuyor: 200 mm yerden yükseklik, 408 mm su geçiş derinliği, 20° yaklaşma ve 27° uzaklaşma açısı.

Kısaca

Yeni Jeep Compass e-Hybrid, Limited ve Summit olmak üzere iki versiyonla sunuluyor. Her ikisi de aynı motor ve güvenlik sistemlerini paylaşırken dış tasarım, koltuk tipi ve bir kısım teknoloji özellikleri versiyona göre ayrışıyor. Tasarım güncellemesi en belirgin biçimde Summit versiyonunun ön cephesinde kendini gösteriyor.

