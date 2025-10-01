HABER

TBMM'de sürpriz zirve: Erdoğan dört parti lideriyle bir araya geldi! Tek cümlelik yorum

TBMM yeni yasama yılına başlarken sürpriz bir zirve gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından MHP, DEM Parti ve İYİ Parti genel başkanlarıyla bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin Erdoğan'dan tek cümlelik bir yorum da geldi.

TBMM’de 28. Dönem 4. Yasama Yılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sonrası Başkanlık Divanı’nda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncel Bakırhan ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir araya geldi.

ERDOĞAN'DAN TEK CÜMLELİK YORUM

Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Liderlerle beraber çok samimi bir havada görüşmemizi yaptık" dedi.

TBMM de sürpriz zirve: Erdoğan dört parti lideriyle bir araya geldi! Tek cümlelik yorum 1

Meclis Başkanı Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Meclis’ten uğurladı.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan Tuncer Bakırhan
