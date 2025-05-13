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Terör örgütü Lozan ile 1924 Anayasası'nı hedef almıştı! Özgür Özel "Kelime kelime müzakere edildi" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye yüklendi

Terör örgütü PKK'nın fesih açıklamasında 'Lozan' detayı çok konuşulmuş, ayrıca "soykırım" sözcüğünün kullanılmasına tepkiler yükselmişti. "O bildiri MİT'in onayı olmaksızın açıklanabilecek bir bildiri değil" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'yi hedef aldı. Özel, "Kelime kelime müzakere edilen bir süreçte 'Türkiye Cumhuriyeti' ile 'soykırım' yan yana getirilebiliyorsa, Lozan'a laf edilebiliyorsa bunu onlar cevaplayacak diyerek tepki gösterdi.

Terör örgütü Lozan ile 1924 Anayasası'nı hedef almıştı! Özgür Özel "Kelime kelime müzakere edildi" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye yüklendi
Hazar Gönüllü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma faciasının 11. yıl dönümünde facianın meydana geldiği Soma'dan gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel'in gündeminde terör örgütü PKK'nın fesih açıklaması da vardı.

TERÖR ÖRGÜTÜ LOZAN İLE 1924 ANAYASASI'NI HEDEF ALDI

Terör örgütü PKK'dan dün yapılan açıklamada "PKK’nın örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yönteminin sonlandırması" kararları alındığı, "PKK adıyla yürütülen çalışmalarını sonlandırdığı" belirtildi. Açıklamada ayrıca Lozan Antlaşması ile 1924 Anayasası hedef alındı ve "soykırım" kelimesi kullanıldı.

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"BUNLAR ERDOĞAN VE BAHÇELİ'YE SORULMALI"

NOW TV'de İlker Karagöz'ün sorularını yanıtlayan Özel, terör örgütü PKK'nın fesih kararındaki bu detaylara ilişkin tepkisini dile getirdi. Özel, "Bu soruların hiçbirinin muhatabı ben değilim. Bunların Erdoğan ve Bahçeli'ye sorulması lazım" dedi.

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"İYİ BİR ŞEY OLDUĞUNDA SAHİPLENİYORLAR"

Konuyla ilgili ilgili tepkisini dile getiren Özel şu ifadeleri kullandı:
"Süreci onlar götürüyorlar, iyi bir şey olduğunda sahipleniyorlar. Yapılacak açıklama konusunda cuma gününden beri müzakere ediyorlar. Vardıkları nokta buysa bunu Sayın Bahçeli ve Erdoğan cevaplasın.

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"BİZ LOZAN'I DÜNYAYA KABUL ETTİRMİŞİZ"

Dünkü açıklamamızda da Lozan'a nasıl önem atfettiğimizi hatırlattık. Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedi kabul ediyoruz. Biz Lozan'ı dünyaya kabul ettirmişiz.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BİLDİRİSİNİN MUHATAPI BEN DEĞİLİM"

45 yıl boyunca Türkiye Cumhuriyeti'nin karşısında terör eylemleri yapmış olan, askerini hedef almış olan, anayasal düzenini hedef almış olan bir terör örgütünün bildirisine muhatap olarak ben kendimi kılacak değilim. Bu bildirinin 2 tane muhatabı var: Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan.

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"MİT'İN ONAYI OLMADAN AÇIKLANAMAZDI"

O bildiri MİT'in onayı olmaksızın açıklanabilecek bir bildiri değil. Kelime kelime müzakere edilen bir süreçte 'Türkiye Cumhuriyeti' ile 'soykırım' yan yana getirilebiliyorsa, Lozan'a laf edilebiliyorsa bunu muhataplık ilişkisi içinde olanlar cevaplayacak."

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Anahtar Kelimeler:
pkk Özgür Özel terör örgütü
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