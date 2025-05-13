PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş'tan 'referandum' önerisi! 'Lozan' çıkışı dikkat çekti: Hiçbir şartta...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, terör örgütü PKK'nın fesih kararı ve silah bırakma kararına ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan ABB Başkanı Yavaş, "Terörsüz Türkiye hepimizin özlemi ve hedefidir" derken; herhangi bir taviz verilmemesi konusunda ise uyarılarda bulundu.

MANSUR YAVAŞ'TAN 'REFERANDUM' ÖNERİSİ

Söz konusu sürecin adresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olması gerektiğini belirten Yavaş, "Yapılacak düzenlemelerin gerekmesi halinde ise referanduma başvurularak halkın karar vermesi sağlanmalıdır." önerisinde bulundu.

Yavaş'ın açıklamasında ise 'Lozan' vurgusu dikkat çekti.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklamaları şöyle;

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz başta olmak üzere ülkemizin yıllardır kesintisiz olarak sürdürdüğü kararlı mücadelenin sonucunda terör örgütü PKK silahlarını bırakma ve örgütü feshetme kararı vermiştir.

Ülkemizin teröre ve terör örgütlerine aman vermeyen politikalarının bir sonucu olarak değerlendirdiğimiz mevcut duruma karşı çıkmamız mümkün değildir.

Elbette Terörsüz Türkiye hepimizin özlemi ve hedefidir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını rahatsız edecek, onları üzecek herhangi bir taviz, terör örgütü mensuplarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devletini pazarlık yapıyor noktasına getirecek hiçbir girişime izin verilemez, verilmemelidir.

Unutulmamalıdır ki bu noktaya verdiğimiz binlerce şehit ile gelindi. Onların hem ruhlarını hem de bize emanet edilen ailelerini hiç bir koşulda üzemeyiz…

TBMM'Yİ İŞARARET ETTİ

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, süreci şeffaflıkla, hukuka ve anayasal düzenimize bağlı kalarak yürütmelidir. Bu sürecin yegâne adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Yetki, denetim ve irade yalnızca milletin temsil edildiği bu çatı altında şekillenmelidir. Yapılacak düzenlemelerin gerekmesi halinde ise referanduma başvurularak halkın karar vermesi sağlanmalıdır.

LOZAN VURGUSU: "TARTIŞMA KONUSU YAPILAMAZ"

Lozan Anlaşması ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan bir vatanın tapusudur; bu topraklarda bir arada yaşamanın teminatıdır. Hiçbir şartta, hiçbir koşulda bu gerçek tartışma konusu yapılamaz."