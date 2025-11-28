Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan 'CHP' çıkışı! İmralı'da neler konuşulduğu ortaya çıktı

Terörsüz Türkiye hedefiyle çıkılan yolda kritik bir eşik daha aşılmış; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten oluşan 3 kişilik heyet, 24 Kasım Pazartesi günü İmralı'da terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

İMRALI'DA NELER KONUŞULDU?

Kritik görüşmeden neler yaşandığı merak konusu olurken, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, görüşmeye ilişkin detayları anlattı.

Mezopotamya Ajansı'na konuşan Koçyiğit, "Pazartesi sabah çok erken bir saatte kalktık. Üç heyet üyesi olarak Ankara’da buluştuk ve daha sonra İstanbul’a hareket ettik. İstanbul’dan hava yoluyla adaya gittik" dedi.

"HEYET ÜYELERİ İLE TEK TEK TOKALAŞTI"

Teröristbaşı Öcalan'ın heyet üyeleriyle tek tek tokalaştığını belirten Koçyiğit, "Sayın Öcalan karşımızdaydı. Biz üç heyet üyesi masanın diğer tarafındaydık, karşılıklı oturduk" ifadelerini kullandı.

"GAYET İYİ GÖRÜNÜYORDU"

Görüşmenin görüntülü olarak kayıt altına alınmadığını belirten Koçyiğit, "Ben özel olarak sağlığını sordum. Gayet iyi görünüyordu, sağlıklı ve moralli görünüyordu" diye konuştu.

Koçyiğit, teröristbaşı Öcalan'ın açıklamalarından şunları aktardı:

"Bu görüşmede özel olarak CHP’nin gelmemesine dair bir değerlendirmesi oldu ve 'Keşke CHP de gelseydi' dedi.

Sayın Bahçeli’nin umut hakkına ilişkin değerlendirmesini önemsediğini açıkça söyledi. Bu konudaki değerlendirmesi bu kapsamda kaldı.

Suriye bağlamında da şunu çok açık ve net bir şekilde söyledi: 'Çok uzun bir süre Esad yönetimi vardı ve Esad yönetiminin karakteristik özelliği en nihayetinde bir diktatörlüktü ve yıllarca da böyle yaşadılar. Bugün bir Şara yönetimi var. Eğer gerçekten demokratikleşme olmazsa en nihayetinde bu da bir diktatörlüğe gidecektir.'

YAYMAN VE YILDIZ NE SORDU?