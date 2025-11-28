HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan 'CHP' çıkışı! İmralı'da neler konuşulduğu ortaya çıktı

İmralı'ya giden ve teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen heyetin içinde yer alan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, neler konuşulduğunu anlattı. Teröristbaşının CHP'nin görüşmeye gelmemesine ilişkin değerlendirme yaptığını ve "Keşke CHP de gelseydi" dediğini aktaran Koçyiğit, heyetteki Hüseyin Yayman ve Feti Yıldız'ın sorduğu soruları da açıkladı.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan 'CHP' çıkışı! İmralı'da neler konuşulduğu ortaya çıktı
Devrim Karadağ

Terörsüz Türkiye hedefiyle çıkılan yolda kritik bir eşik daha aşılmış; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten oluşan 3 kişilik heyet, 24 Kasım Pazartesi günü İmralı'da terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan dan CHP çıkışı! İmralı da neler konuşulduğu ortaya çıktı 1

İMRALI'DA NELER KONUŞULDU?

Kritik görüşmeden neler yaşandığı merak konusu olurken, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, görüşmeye ilişkin detayları anlattı.

Mezopotamya Ajansı'na konuşan Koçyiğit, "Pazartesi sabah çok erken bir saatte kalktık. Üç heyet üyesi olarak Ankara’da buluştuk ve daha sonra İstanbul’a hareket ettik. İstanbul’dan hava yoluyla adaya gittik" dedi.

"HEYET ÜYELERİ İLE TEK TEK TOKALAŞTI"

Teröristbaşı Öcalan'ın heyet üyeleriyle tek tek tokalaştığını belirten Koçyiğit, "Sayın Öcalan karşımızdaydı. Biz üç heyet üyesi masanın diğer tarafındaydık, karşılıklı oturduk" ifadelerini kullandı.

"GAYET İYİ GÖRÜNÜYORDU"

Görüşmenin görüntülü olarak kayıt altına alınmadığını belirten Koçyiğit, "Ben özel olarak sağlığını sordum. Gayet iyi görünüyordu, sağlıklı ve moralli görünüyordu" diye konuştu.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan dan CHP çıkışı! İmralı da neler konuşulduğu ortaya çıktı 2

Koçyiğit, teröristbaşı Öcalan'ın açıklamalarından şunları aktardı:

  • "Bu görüşmede özel olarak CHP’nin gelmemesine dair bir değerlendirmesi oldu ve 'Keşke CHP de gelseydi' dedi.
  • Sayın Bahçeli’nin umut hakkına ilişkin değerlendirmesini önemsediğini açıkça söyledi. Bu konudaki değerlendirmesi bu kapsamda kaldı.
  • Suriye bağlamında da şunu çok açık ve net bir şekilde söyledi: 'Çok uzun bir süre Esad yönetimi vardı ve Esad yönetiminin karakteristik özelliği en nihayetinde bir diktatörlüktü ve yıllarca da böyle yaşadılar. Bugün bir Şara yönetimi var. Eğer gerçekten demokratikleşme olmazsa en nihayetinde bu da bir diktatörlüğe gidecektir.'
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İmralı ziyaretinde saniye saniye yaşananlar! Hem görüntü alındı hem tutanak tutuldu İmralı ziyaretinde saniye saniye yaşananlar! Hem görüntü alındı hem tutanak tutuldu

YAYMAN VE YILDIZ NE SORDU?

  • Diğer iki heyet üyesi de kamuoyunda tartışılan, kamuoyunun çok merak ettiği, Türkiye’de en fazla Kürt sorunu denildiğinde ya da bu süreç konuşulduğunda gündeme gelen soruları daha öncelikli olarak sordular. Bunun ana eksenini dediğim gibi biraz Suriye oluşturuyor. Suriye’deki entegrasyon ya da 10 Mart mutabakatının uygulanma meselesi. Bazı özel başlıklar da tabii ki soruldu, konuşuldu. Örneğin ‘petrol gelirleri ne olacak’ sorusundan ‘YPG silah bırakacak mı’ gibi sorulara kadar birçok soru soruldu."
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mardin'de bir aile yok olmuştu! 'Yasak aşk' ve 'hırsızlık' iddiaları art arda geldiMardin'de bir aile yok olmuştu! 'Yasak aşk' ve 'hırsızlık' iddiaları art arda geldi
Ünlü börekçide skandal! Son kullanma tarihi 3 yıl geçmiş ürün buldu, savunması 'pes' dedirttiÜnlü börekçide skandal! Son kullanma tarihi 3 yıl geçmiş ürün buldu, savunması 'pes' dedirtti

Anahtar Kelimeler:
İmralı Adası CHP Abdullah Öcalan DEM Parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaş kapıda! Maduro orduya talimatı verdi

Savaş kapıda! Maduro orduya talimatı verdi

Yer: Ankara! 154 işçi yemek sonrası hastanelik oldu: 4'ü yoğun bakımda

Yer: Ankara! 154 işçi yemek sonrası hastanelik oldu: 4'ü yoğun bakımda

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile berabere kaldı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile berabere kaldı!

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

'O olmadan altın almayı tercih etmem' İslam Memiş net konuştu

'O olmadan altın almayı tercih etmem' İslam Memiş net konuştu

Meclis'e geldi: 'Üç ayda bir kontrolleri yapılacak, aktif olmayanlar kapatılacak'

Meclis'e geldi: 'Üç ayda bir kontrolleri yapılacak, aktif olmayanlar kapatılacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.