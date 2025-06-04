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Trabzon'da dünkü selde kaybolan Hüseyin Aydın'ın eşofmanları bulundu

Trabzon'da dün etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında Akçaabat ilçesine bağlı Çukurca Mahallesi'ndeki evine dönmeyen Hüseyin Aydın'ı arama çalışmaları sürüyor.

Trabzon'da dünkü selde kaybolan Hüseyin Aydın'ın eşofmanları bulundu

Çukurca Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde evden çıkan Hüseyin Aydın, bir daha geri dönmedi.
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Kendisinden haber alınamayan ve sel sularına kapıldığı tahmin edilen Hüseyin Aydın (72) için dün bölgede AFAD ekipleri, tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.
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DEREYE DÜŞTÜĞÜ YERDEN 400 METRE MESAFEDE BULUNDU

Dünkü çalışmalardan sonuç alınamazken, Aydın'ı arama çalışmalara bugün sabah erken saatlerde yeniden başlatıldı.
Arama çalışmalarına çevre illerden gelen arama kurtarma ekipleri ile beraber toplamda 214 personel katılırken, 12 kilometrelik alanda yoğunlaştırılan aramalar sonrası Aydın'a ait olduğu belirlenen eşofman dereye düştüğü yerden 400 metre mesafede bulundu.
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(İHA)

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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sel Trabzon sel felaketi
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