Trump "barış" için çok kesin konuştu! "Her şekilde olacak; ya kolaylıkla ya da zor yoldan"

Dünyanın gözü ABD ile İran arasındaki ateşkeste. Pakistan'da yapılması planlanan görüşmeler öncesi ABD Başkanı Donald Trump'tan önemli mesajlar geldi.

'BARIŞ ANLAŞMASI' MESAJI

Trump, İran'ın ateşkesi ciddi şekilde ihlal ettiğini savunurken "İran’la anlaşmaya varılabilir. Barış anlaşması olacak. Ya kolay yoldan ya da zor yoldan, fakat olacak" ifadelerini kullandı.

"DÜN HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA ATEŞ AÇTILAR"

Sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşan Trump şunları kaydetti:

"İran dün Hürmüz Boğazı’nda ateş açmaya karar verdi. Bu, ateşkes anlaşmamızın tamamen ihlalidir! Büyük ölçüde bir Fransız gemisine ve Birleşik Krallık’tan gelen bir yük gemisine ateş açıldı. Hiç hoş bir hareket değildi, değil mi?"

"FARKINDA OLMADAN BİZE YARDIM EDİYORLAR"

Temsilcilerinin yarın akşam müzakere için Pakistan'ın İslamabad kentine gittiğini belirten Trump şöyle devam etti:

"İran Boğazı kapatacakmış. Bu garip bir haber çünkü bizim ABLUKAMIZ Boğazı zaten kapatmış durumda. Farkında olmadan bize yardım ediyorlar ve Boğazın kapanmasıyla günde 500 milyon dolar kaybedenler de onlar! Amerika Birleşik Devletleri hiçbir şey kaybetmiyor. Aslında, şu anda birçok gemi, her zaman “sert adam” olmak isteyen İran Devrim Muhafızları’nın nezaketi sayesinde, yük almak üzere ABD’ye, Teksas’a, Louisiana’ya ve Alaska’ya doğru yol alıyor!"

"ARTIK İYİ ADAM YOK"

Trump, "çok adil ve makul bir anlaşma" sunduklarını savunurken şunları ekledi:

"Umarım bunu kabul ederler çünkü, eğer etmezlerse, Amerika Birleşik Devletleri İran’daki her bir Santrali ve her bir Köprüyü yerle bir edecek. ARTIK İYİ ADAM YOK! Hızla ve kolayca yıkılacaklar ve eğer ANLAŞMAYI kabul etmezlerse, son 47 yıldır diğer başkanlar tarafından İran'a yapılması gerekeni yapmak benim için bir onur olacaktır. İRAN'IN ÖLDÜRME MAKİNESİNİN SONA ERMESİNİN ZAMANI GELDİ!"