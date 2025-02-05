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Trump'ın açıklamalarına Hamas'tan jet tepki: Kaosun reçetesi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
05.02.2025 07:26
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Dünya yine hareketli bir sabah uyandı. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile düzenlediği ortak toplantıda Gazzeliler için sunduğu teklifle gündem oldu. Hamas'tan Trump'a tepki gecikmedi. Yapılan açıklamada, "Bunu bölgede kaos ve gerginliğin reçetesi olarak görüyoruz" mesajı verildi.

Trump'ın açıklamalarına Hamas'tan jet tepki: Kaosun reçetesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazzelileri başka ülkelere yerleştirme planına tepki gösteren Hamas, "Bunu, bölgede kaos ve gerginliğin reçetesi olarak görüyoruz. Gazze Şeridi’ndeki halkımız bu planın gerçekleşmesine izin vermeyecek" açıklamasında bulundu.

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HAMAS'TAN TEPKİ GECİKMEDİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın "Gazzelilerin başka ülkelere yerleştirilebileceği" ve "ABD’nin Gazze Şeridi’ni devralacağı" şeklindeki açıklamalarının yankıları sürerken, Hamas’tan Trump’a tepki geldi. Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri yaptığı açıklamada Trump’ın sözlerinin kabul edilemez olduğu belirtilerek, "Bunu bölgede kaos ve gerginliğin reçetesi olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"İZİN VERMEYECEĞİZ"

Gazzelilerin bu planın gerçekleşmesine izin vermeyeceğini vurgulayan Ebu Zuhri, "Olması gereken şey halkımızın topraklarından sürülmesi değil, halkımıza yönelik işgal ve saldırganlığın sona ermesidir" dedi.

"HALKIMIZ KABUL ETMEYECEK"

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet el-Rişk ise, yaptığı ayrı bir açıklamada Trump’a tepki göstererek, "Gazze’deki halkımız 15 aydan uzun süredir bombardıman altında yerinden edilme ve sınır dışı etme planlarını engelledi" ifadelerini kullandı.

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Gazzelilerin kendi topraklarına "kök salmış durumda" olduğunu ifade eden el-Rişk, "Halkımız, onları anavatanlarından söküp atmayı amaçlayan hiçbir planı kabul etmeyecek" dedi.

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TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALAR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu Beyaz Saray’da ağırlayan Donald Trump, Gazze ile ilgili tepki çeken açıklamalarda bulunmuştu. Güvenli bir alternatifleri olduğu takdirde Gazzelilerin bölgeye dönmek istemeyeceğini iddia eden Trump, Gazzelilerin başka ülkelere yerleştirilebileceğini ifade etmişti. Ayrıca, "ABD’nin Gazze Şeridi’ni devralacağını" söyleyen Trump, "Buranın sahibi olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, sahanın düzleştirilmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmasından, bölge halkı için sınırsız sayıda iş ve konut sağlayacak bir ekonomik kalkınma sağlanmasından sorumlu olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın Gazzelilere Yönelik Açıklamalarını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?

Bu açıklamalar bölgedeki gerginliği artırır.
Hamas'ın tepkisi aşırı ve gereksiz.
Trump'ın planı pratikte uygulanamaz.
Daha fazla destek ve alternatif yollar aramalıyız.
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Gazze Hamas netanyahu
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