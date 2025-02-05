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Trump'tan Orta Doğu'yu karıştıracak sözler! Gazze halkı için 'başka ülkeye gidin' çağrısı... 'ABD, Gazze şeridini devralacak'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
05.02.2025 07:06
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Dünya gece yarısı düzenlenen Trump-Netanyahu toplantısını konuşuyor. Sıra dışı çıkışlarıyla gündemden düşmeyen ABD Başkanı bu kez Gazze sözleriyle okları üzerine çekti. Gazze'yi ABD'nin devralacağını, bunun için gerekirse asker göndereceğini belirten Trump, Gazzelilerin başka ülkeye gitmesini önerdi. Netanyahu ise Trump için 'Beyaz Saray'daki en iyi dost' ifadesini kullandı.

Trump'tan Orta Doğu'yu karıştıracak sözler! Gazze halkı için 'başka ülkeye gidin' çağrısı... 'ABD, Gazze şeridini devralacak'

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD’nin Gazze Şeridi’ni devralacağını" belirterek, "Buranın sahibi olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, sahanın düzleştirilmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmasından, bölge halkı için sınırsız sayıda iş ve konut sağlayacak bir ekonomik kalkınma sağlanmasından sorumlu olacağız" dedi.

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TRUMP'DAN İDDİALI SÖZLER

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray’da gerçekleştirdikleri görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi. Kendisinin ilk başkanlığı döneminde Netanyahu ile başarılı bir ortaklık kurduklarını söyleyen Trump, Joe Biden dönemindeki son 4 yılın ise pek de başarılı olmadığını iddia etti. Önceki 4 yılda kendisinin başkan olması halinde Orta Doğu ve dünyadaki birçok çatışma ve savaşın yaşanmayacağını söyleyen Trump, ekibiyle birlikte tüm mevcut sorunları çözeceklerini vurguladı.

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GAZZE HALKI İÇİN 'BAŞKA ÜLKEYE GİDİN' ÖNERİSİ

Günün erken saatlerinde yaptığı açıklamalarda Gazzelilerin başka ülkelere yerleştirilebileceğini ifade eden Trump, benzer görüşleri tekrarlayarak Gazze’de yaşayanları "şanssız" olarak niteledi. İnsani niyetlere sahip diğer ülkelerin Gazzelilere kapılarını açabileceğini söyleyen Trump, "Bu, büyük zenginliğe sahip komşu ülkeler tarafından ödenebilir. Bir, iki, üç, dört, beş, yedi, sekiz, on iki olabilir. Çok sayıda yerleşim bölgesi olabilir veya tek bir büyük bölge olabilir" ifadelerini kullandı.

Gazzelilerin bu sayede barış ve huzur içinde yaşayabileceğini savunan Trump, "Filistinlilerin Gazze’ye geri dönmek istemesinin nedeni, bir alternatiflerinin olmaması" iddiasını yineledi.

"ABD GAZZE ŞERİDİNİ DEVRALACAK"

Gazze’nin an itibariyle bir "yıkım sahası" olduğunu ve büyük tehlike barındırdığını belirten Trump, "ABD’nin Gazze Şeridi’ni devralacağını" söyledi. Bölgeyi yeniden yapılandıracaklarını vurgulayan Trump, "Buranın sahibi olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, sahanın düzleştirilmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmasından, bölge halkı için sınırsız sayıda iş ve konut sağlayacak bir ekonomik kalkınma sağlanmasından sorumlu olacağız" ifadelerini kullandı.

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"GEREKİYORSA ASKER GÖNDERECEĞİZ"

Gazze’de aynı şeylerin yaşanmasına izin vermeyeceğini belirten Trump, "Geri dönemem. Geri dönersen, yüz yıldır olduğu gibi aynı şekilde sonlanacak" şeklinde konuştu. ABD askerlerinin Gazze’ye gönderilebileceğinin sinyalini veren Trump, "Gazze söz konusu olduğunda, gerekeni yapacağız. Eğer gerekiyorsa, bunu yapacağız." dedi. Gazze için "Onu devralacağız, geliştireceğiz, binlerce ve binlerce iş oluşturacağız ve bu, tüm Orta Doğu’nun gurur duyabileceği bir şey olacak" ifadelerini kullanan Trump, "Uzun vadeli bir sahiplik pozisyonu görüyorum. Ve bunun Orta Doğu’nun o kısmına ve belki de tüm Orta Doğu’ya büyük bir istikrar getireceğini düşünüyorum" diye konuştu.

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GAZZE'DE KİMLER YAŞAYACAK?

Yeniden inşa edildikten sonra Gazze’de kimin yaşayacağı şeklindeki soruya da yanıt veren Trump, "Dünya insanlarının orada yaşayacağını öngörüyorum. Dünyanın her yerinden temsilciler, Filistinliler de dahil" dedi.

"İSRAİL'İ VE GAZZE'Yİ ZİYARET EDECEĞİM"

Trump ateşkes anlaşmasının ne kadar süreceğine ilişkin kesin bir şey söyleyemeyeceğini belirterek, "Ateşkesin akan kanı ve ölümleri sonsuza dek sona erdirebilecek daha büyük ve kalıcı bir barışın başlangıcı olabileceği konusunda umutluyum" şeklinde konuştu. İsrail’i çok sevdiğini ve ziyaret etmek istediğini belirten Trump, "Gazze’yi ziyaret edeceğim, Suudi Arabistan’ı ziyaret edeceğim ve Orta Doğu’daki diğer yerleri de ziyaret edeceğim" dedi.

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TRUMP'U ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Hamas karşısındaki hedeflerinin değişmediğini yineleyen Netanyahu ise, "Tüm rehineleri kurtarmak ve Gazze’nin İsrail için asla bir tehdit oluşturmamasını sağlamak gibi tüm savaş hedeflerimize ulaşmayı istiyorum" ifadelerini kullandı. Trump’a övgüler yağdıran Netanyahu, "Sadece birlikte çalışarak savaşı kazanmayacağız, liderliğinizle barışı da kazanacağız" dedi.

Trump'ın Gazze Açıklamalarını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?

İyi bir barış fırsatı sunuyor
Bölgedeki çatışmaları artırabilir
Gazzeliler için zararlı bir durum yaratır
Açıklamaları ciddiye almıyorum

"İSRAİL'İN BEYAZ SARAY'DA SAHİP OLDUĞU EN BÜYÜK DOST"

Trump’ın vizyonu ve farklı fikirlere açık olmasının İsrail’in hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacağını ifade eden Netanyahu, Trump hakkında "Konuya giriyorsunuz. Başkalarının görmeyi reddettiği şeyleri görüyorsunuz. Başkalarının söylemeyi reddettiği şeyleri söylüyorsunuz. Ve sonra insanlar kafalarını kaşıyor ve ’Biliyorsun, o haklı’ diyorlar" ifadelerini kullandı. Trump’ı İsrail’in Beyaz Saray’da sahip olduğu "en büyük dost" olarak niteleyen Netanyahu, "Bölgemiz için parlak bir gelecek kuracak, büyük ittifakımızı daha da yükseklere taşıyacağız" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze abd trump
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