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Trump’ın Ankara’daki film gibi planının nedeni ortaya çıktı: "Omuzdan ateşlemeli füze" alarmı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara’dan gizlice başka bir uçakla ayrılmasına yol açan tehdidin ayrıntıları ortaya çıktı. İddiaya göre Air Force One’ın omuzdan atılan bir füzeyle hedef alınabileceği yönünde istihbarat geldi. Gizli Servis, tehdidi "ciddi ve yakın" bulunca plan son anda değiştirildi.

Trump’ın Ankara’daki film gibi planının nedeni ortaya çıktı: "Omuzdan ateşlemeli füze" alarmı
Mehmet Hazar Gönüllü

ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO Zirvesi için geldiği Ankara’dan ayrılışında uygulanan gizli operasyon gündemdeki yerini koruyor. Trump, kameraların önünde Air Force One’a binmiş ancak kısa süre sonra ikram aracıyla gizlice başka bir uçağa geçirilmişti. Reuters, bu kararın arkasındaki tehdidin ayrıntılarını paylaştı.

TEHDİT ZİRVENİN SON GÜNÜ GELDİ

Reuters’a konuşan bir kaynak, Air Force One’ın omuzdan ateşlemeli bir füzeyle vurulabileceği yönünde istihbarat alındığını aktardı. Tehdidin, Trump’ın Ankara’daki ziyaretinin son gününde ortaya çıktığı belirtildi. ABD Gizli Servisi, tehdidi “inandırıcı ve yakın” olarak değerlendirdi. Yetkililerin hazırlık için çok az zamanı vardı. Bunun üzerine Trump’ın gerçek konumunu gizleyecek plan devreye sokuldu.

Trump’ın Ankara’daki film gibi planının nedeni ortaya çıktı: "Omuzdan ateşlemeli füze" alarmı 1

Bir başka kaynak ise saldırının nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin açık bir plan bulunmadığını söyledi. Ancak saldırı niyetinin tespit edildiğini savundu.

İKRAM ARACIYLA DİĞER UÇAĞA GEÇİRİLDİ

Trump önce kameraların önünde Air Force One’a bindi. Birkaç dakika sonra uçağın diğer kapısına yanaştırılan ikram aracına geçti. Trump ve yanındaki bazı isimler bu araçla yakındaki C-32A tipi askeri uçağa götürüldü. Küçük ve dikkat çekmeyen uçak, Trump’ı İngiltere’ye taşıdı. Air Force One ise Trump içindeymiş gibi ayrı olarak havalandı.

Trump’ın Ankara’daki film gibi planının nedeni ortaya çıktı: "Omuzdan ateşlemeli füze" alarmı 2

“YEM” UÇAKTA İKİ BAKAN VE 13 GAZETECİ VARDI

Trump’ın bulunmadığı Air Force One’da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Hazine Bakanı Scott Bessent kaldı. Uçakta ayrıca Beyaz Saray çalışanları ve 13 kişilik gazeteci grubu vardı. Rubio’nun gizli operasyondan haberdar edildiği belirtildi. Gazeteciler ve birçok Beyaz Saray çalışanı ise Trump’ın başka bir uçakta olduğunu bilmiyordu.

Trump’ın Ankara’daki film gibi planının nedeni ortaya çıktı: "Omuzdan ateşlemeli füze" alarmı 3

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TRUMP: ASIL RİSKLİ UÇAK BENİMKİYDİ

Trump, uçak değişikliğini Gizli Servisin talimatıyla yaptığını doğruladı. ABD Başkanı, kendisini taşıyan küçük uçağın daha fazla risk altında olduğunu düşündüğünü söyledi ve saldırganların gerçek uçağı tahmin etmiş olabileceğini savundu.

Trump’ın Ankara’daki film gibi planının nedeni ortaya çıktı: "Omuzdan ateşlemeli füze" alarmı 4

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İSTİHBARATIN KAYNAĞI TARTIŞILIYOR

Reuters’ın kaynağı, tehdide ilişkin bilginin nereden geldiğini açıklamadı. Öte yandan Ynet’in Washington Post’tan aktardığına göre uyarıyı ABD’ye İsrail iletti. Ancak bazı CIA analistlerinin bu istihbaratı yeterince güçlü bulmadığı öne sürüldü. Bilginin güvenilirlik seviyesinin düşük değerlendirildiği belirtildi.

New York Times ise ABD’nin birden fazla istihbarat kaynağına dayandığını yazdı. Haberde, zirve bölgesinin yakınında omuzdan atılan füze taşıyan bir kişinin görüldüğü iddiasına yer verildi. İranlıların Trump’ın Ankara’da kaldığı binayı ve bulunduğu katı bildiği de öne sürüldü.

Middle East Eye’a konuşan bazı Türk yetkililer ise tehdidin gerçekliğine inanmadıklarını aktardı. Yetkililer, İsrail’in bu uyarıyla ABD’nin İran politikasını etkilemek istemiş olabileceğini savundu.

Trump’ın Ankara’daki film gibi planının nedeni ortaya çıktı: "Omuzdan ateşlemeli füze" alarmı 5

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Ankara Donald Trump uçak füze abd
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