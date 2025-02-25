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  4. Trump'ın Musk'ın ayağını öptüğü video olay oldu! Bakanlık hacklendi, ekranlara yansıtıldı: 5 dakika boyunca...

Trump'ın Musk'ın ayağını öptüğü video olay oldu! Bakanlık hacklendi, ekranlara yansıtıldı: 5 dakika boyunca...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
25.02.2025 12:35
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ABD Başkanı Donald Trump ve Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) başındaki Elon Musk'a 'hack' şoku yaşattılar. Başkan Trump'ın, Musk’ın ayağını öptüğü video bir anda ekranlara yansıdı. Yapay zekayla oluşturulan video görüntüsü, İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı’ndaki TV ve bilgisayarlara (HUD) yansıtıldı. Yetkililer, Bakanlığın hacklendiğini duyurdu.

Trump'ın Musk'ın ayağını öptüğü video olay oldu! Bakanlık hacklendi, ekranlara yansıtıldı: 5 dakika boyunca...

ABD'deki siber saldırı bir anda ülke ve dünya gündemine oturdu. Washington DC'deki İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı hacklendi. Bakanlıktaki ekranlarda ABD Başkanı Donald Trump'ın teknoloji milyarderi Elon Musk'ın çıplak ayaklarını öptüğü ve ayaklarına masaj yaptığı sahte video gösterildi.

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"YAŞASIN GERÇEK KRAL"

19 saniyelik videoda ‘Yaşasın gerçek kral’ yazıyordu. HUD Sözcüsü Kasey Lovett Independent’a yayınlanan videoyla ilgili şunları söyledi:

“Vergi mükelleflerinin kaynaklarının başka bir israfı. İlgisi olan herkese gerekli işlem yapılacak.”

5 DAKİKA BOYUNCA KESİNTİSİZ GÖSTERİLDİ

Gazeteci Maria Kabas’ın aktardığına göre video, kafeterya dahil binadaki ekranlarda beş dakika boyunca kesintisiz gösterildi.

Kabas, “Personel, videoyu nasıl durduracağını bilmediği için her kata televizyonların fişini çekmesi için birini yolladı” dedi.

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6,4 MİLYON KEZ İZLENDİ

Video, kısa sürede izlenme rekoru kırdı. Sosyal medya paylaşımları, saatler içerisinde toplamda 6,4 milyondan fazla kez görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
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