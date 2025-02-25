Trump'ın Musk'ın ayağını öptüğü video olay oldu! Bakanlık hacklendi, ekranlara yansıtıldı: 5 dakika boyunca...

ABD'deki siber saldırı bir anda ülke ve dünya gündemine oturdu. Washington DC'deki İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı hacklendi. Bakanlıktaki ekranlarda ABD Başkanı Donald Trump'ın teknoloji milyarderi Elon Musk'ın çıplak ayaklarını öptüğü ve ayaklarına masaj yaptığı sahte video gösterildi.

"YAŞASIN GERÇEK KRAL"

19 saniyelik videoda ‘Yaşasın gerçek kral’ yazıyordu. HUD Sözcüsü Kasey Lovett Independent’a yayınlanan videoyla ilgili şunları söyledi:

“Vergi mükelleflerinin kaynaklarının başka bir israfı. İlgisi olan herkese gerekli işlem yapılacak.”

5 DAKİKA BOYUNCA KESİNTİSİZ GÖSTERİLDİ

Gazeteci Maria Kabas’ın aktardığına göre video, kafeterya dahil binadaki ekranlarda beş dakika boyunca kesintisiz gösterildi.

Kabas, “Personel, videoyu nasıl durduracağını bilmediği için her kata televizyonların fişini çekmesi için birini yolladı” dedi.

6,4 MİLYON KEZ İZLENDİ

Video, kısa sürede izlenme rekoru kırdı. Sosyal medya paylaşımları, saatler içerisinde toplamda 6,4 milyondan fazla kez görüntülendi.