HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump, İranlı liderlerle görüşmeye hazır! Şartını açıkladı

Donald Trump'tan İran'la ateşkesin seyri hakkında çarpıcı bir mesaj geldi. Dünyanın gözü kulağı Pakistan'ın başkenti İslamabad'da!

Mehmet Hazar Gönüllü

Dünya Pakistan'da gerçekleşecek ABD - İran müzakerelerinden çıkacak sonuçları merakla takip ediyor.

TRUMP'TAN İRAN AÇIKLAMASI: "LİDERLERİYLE GÖRÜŞEBİLİRİM"

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerde ilerleme olması durumunda İran'ın üst düzey liderleriyle görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

ABD HEYETİNE JD VANCE BAŞKANLIK EDİYOR

Müzakerelere ilk turda olduğu gibi İran'dan Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi liderliğindeki aynı heyetin katılması öngörülüyor.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da Washington heyetine liderlik etmesi bekleniyor.

New York Post, Vance ve ABD heyetinin saatler içinde İslamabad'a ineceğini duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

Anahtar Kelimeler:
İran Donald Trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kahramanmaraş'taki saldırı sonrası görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'nün öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı! "Yakıyorsun, bir daha görsemmmm"

Çok fena sallandı: 7,4!

Trabzonspor'a son dakika şoku! Fırtına fırsat tepti

Elenen isim belli oldu! Seyirci ikiye bölündü

SGK'lı anneye 123 bin TL, memur anneye 247 bin TL!

Dışarıda yemek daha da zorlaşacak! %20 zam kapıda

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.