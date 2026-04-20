Trump, İranlı liderlerle görüşmeye hazır! Şartını açıkladı

Dünya Pakistan'da gerçekleşecek ABD - İran müzakerelerinden çıkacak sonuçları merakla takip ediyor.

TRUMP'TAN İRAN AÇIKLAMASI: "LİDERLERİYLE GÖRÜŞEBİLİRİM"

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerde ilerleme olması durumunda İran'ın üst düzey liderleriyle görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

ABD HEYETİNE JD VANCE BAŞKANLIK EDİYOR

Müzakerelere ilk turda olduğu gibi İran'dan Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi liderliğindeki aynı heyetin katılması öngörülüyor.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da Washington heyetine liderlik etmesi bekleniyor.

New York Post, Vance ve ABD heyetinin saatler içinde İslamabad'a ineceğini duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...