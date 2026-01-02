Trump 'silahlarımız hazır' demişti, İran’dan ABD’ye sert yanıt

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’da "barışçıl protestocuların şiddet kullanılarak öldürülmesi" durumunda ABD’nin müdahalede bulunacağı yönündeki açıklamalarına İran’dan sert tepki geldi.

İRAN'DAN ABD'YE SERT YANIT

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’li siyasetçilerin "İran halkını kurtarma" iddiasıyla yürüttüğü politikalara işaret ederek, "ABD’li siyasetçilerin İran halkını kurtarma iddiasıyla yürüttükleri politikalara kısaca bakmak bile, ABD’nin İran halkıyla ne ölçüde dayanışma içinde olduğunu göstermeye yeterlidir. Bu tablo, 1953 yılında Muhammed Musaddık’a yönelik darbenin finansman ve destek sağlanarak organize edilmesinden, 1988’de İran’a ait bir yolcu uçağının Basra Körfezi semalarında vurulması sonucu kadınlar ve masum çocukların hayatını kaybetmesine, İran’a karşı yürütülen 8 yıllık savaşta (İran-Irak savaşı) Saddam Hüseyin’e verilen kapsamlı destekten, İsrail rejimiyle iş birliği içinde İranlılara yönelik suikast ve saldırılara, 2025 yılının haziran ayında İran’ın altyapılarını hedef alan saldırılara ve tarihin en ağır yaptırımları olarak nitelendirilen yaptırımlara kadar uzanmaktadır" dedi.

"İRANLILAR, DIŞ MÜDAHALEYE İZİN VERMEYECEK"

Bekayi, açıklamasının devamında ABD’nin İran’a yönelik tutumunu eleştirerek, "Bugün ise, uluslararası hukukun en temel ilkeleri açıkça ihlal edilerek, İranlılara duyulan sözde şefkat gerekçe gösterilmekte ve İran’a yönelik saldırı tehdidinde bulunulmaktadır. İranlılar, sorunlarını çözmek için kendi aralarında diyalog ve etkileşim yolunu benimserken, hiçbir şekilde dış müdahaleye izin vermeyeceklerdir" ifadelerini kullandı.

TRUMP’TAN İRAN’A TEHDİT

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolara ilişkin sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "İran, her zamanki gibi barışçıl protestocuları vurup şiddetle öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır. Silahlarımız hazır, ateş etmeye hazırız" ifadelerini kullanmıştı.