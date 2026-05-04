Turizmin yeni yıldızı: Sharm El Sheikh

Bu büyümede; Türkiye’den vizesiz seyahat imkânı, İstanbul’un yanı sıra dönemsel olarak Ankara, İzmir ve Antalya’dan gerçekleştirilen direkt uçuşlar ve alternatif destinasyonlara kıyasla daha rekabetçi fiyat yapısı belirleyici rol oynuyor.

Destinasyonun yılın büyük bölümünde güneşli olan iklim yapısı, yıllık yağışın yalnızca birkaç günle sınırlı kalması ve deniz suyu sıcaklığının kış aylarında dahi 23°C, yaz aylarında ise 28-29°C seviyelerinde seyretmesi, turizm sezonunun 12 aya yayılmasını mümkün kılıyor.

Düşük nem oranı sayesinde yaz aylarında dahi konforlu bir iklim sunan bölge, Kızıldeniz’in zengin su altı ekosistemi ve Sina Çölü’nde gerçekleştirilen safari programları ile sadece deniz turizmi değil, deneyim odaklı seyahat segmentinde de güçlü bir alternatif oluşturuyor.

Rixos, Mısır’da Deneyim Odaklı Turizm anlayışıyla ölçeğini büyütüyor

Rixos’un Mısır’daki yapılanması, tesislerin işletme ve operasyon süreçlerini üstlenerek hizmet standardizasyonu ve deneyim tasarımı odağında şekilleniyor.

Türk misafirler açısından iletişim kolaylığı sağlayan ekip yapısı, Türk damak tadına uygun gastronomi yaklaşımı ve havalimanına yakın konumlanan tesisler, operasyonel verimlilik açısından öne çıkan unsurlar arasında yer alıyor.

Uluslararası şovlar, konserler, sahne prodüksiyonları ve gece eğlence programları ise konaklama süresince oluşan harcama kalemlerini çeşitlendirerek turizm gelirinin niteliğini artıran unsurlar olarak konumlanıyor.

Rixos Radamis Sharm El Sheikh, 1.642 Oda ve 35.000 m² Altyapısıyla Bölgenin En Büyük Kapasitelerinden Birini Sunuyor

Rixos Radamis Sharm El Sheikh, üç ayrı otel bölgesinde konumlanan toplam 1.642 oda ve süitiyle bölgenin en yüksek kapasiteli resort kompleksleri arasında yer alıyor.

35.000 m² büyüklüğündeki aquaparkı, 28 yeni nesil su kaydırağı ve 350 metre uzunluğundaki water coaster ile tesis, özellikle aile segmentinde yüksek hacimli talep üretimini destekleyen bir altyapıya sahip.

Toplam 17 farklı restoran konsepti ile gastronomi çeşitliliği sunan tesis, farklı pazar segmentlerine hitap eden çok katmanlı bir yapı oluşturuyor.

Rixy Kids Town bünyesindeki deneyim alanları ve 700 metrelik kanal üzerindeki gondol turları, resort içi deneyimi çeşitlendirirken; özel kabanalar ve spa alanları ek harcama kalemlerini destekliyor.

8.000 kişi kapasiteli sahnesi ise destinasyonun uluslararası etkinlik kapasitesini güçlendiren önemli bir altyapı sunuyor. Daha önce Jennifer Lopez, Enrique Iglesias ve Lara Fabian gibi dünya yıldızlarının sahne aldığı organizasyonlar, Sharm El Sheikh’in global etkinlik takvimindeki yerini pekiştiriyor.

Club Privé by Rixos Sharm El Sheikh, Üst Segment Talepte Konaklama Modeli Sunuyor

26 villadan oluşan Club Privé by Rixos Sharm El Sheikh, özel havuzlu ve deniz manzaralı villa konsepti ile üst segment konaklama talebine hitap ediyor.

Butler hizmeti, villaya özel şef opsiyonu ve VIP transfer gibi hizmetler, kişiselleştirilmiş deneyim sunarken, misafirler Rixos Radamis’in tüm olanaklarına erişim sağlayabiliyor.

Rixos Premium Seagate, 34.000 m² Aquapark ile Aile Segmentinde Güçlü Konumunu Sürdürüyor

34.000 m² büyüklüğündeki aquaparkı ve 23 su kaydırağı ile öne çıkan tesis, aile segmenti için güçlü bir çekim unsuru oluşturuyor.

10 farklı ala carte restoran, ödüllü spa ve çocuk kulübü gibi unsurlar, konaklama deneyimini çok yönlü hale getirirken; diğer Rixos tesisleri ile sağlanan karşılıklı kullanım imkânı, deneyimi genişleten bir yapı sunuyor.

Rixos Sharm El Sheikh, +18 Konseptiyle Yetişkin Segmentine Odaklanıyor

+18 konsepti ile hizmet veren Rixos Sharm El Sheikh, özellikle yetişkin segmentte konumlanıyor.

Uluslararası DJ performansları, sahil etkinlikleri ve spor aktiviteleri ile tesis, sosyal deneyim ve aktif tatil beklentisini aynı çatı altında sunuyor

Swissôtel Sharm El Sheikh, Global Marka Kimliğini Her Şey Dahil Konseptle Birleştiriyor

Swissôtel Sharm El Sheikh, markanın dünyadaki ilk her şey dahil konseptli oteli olarak öne çıkarken, tesisin işletmesi Rixos tarafından yürütülüyor.

Şehir merkezine yürüme mesafesindeki konumu, aile ve yetişkin segmentine ayrılmış alanları ve özel plajı ile dengeli bir konaklama modeli sunuyor.