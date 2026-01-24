HABER

Türkiye'den 'İran' hazırlığı! Göçe karşı sınıra tampon bölge: "A, B ve C planlarımız var"

ABD tarafından İran’a yapılacak herhangi bir askeri müdahalenin yeni ve büyük bir göç dalgasına sebep olabileceği belirtilirken; Dışişleri Bakanlığı “Her senaryoya hazırlıklıyız. A, B ve C planlarımız hazır” açıklaması yaptı.

Devrim Karadağ

Dışişleri Bakanlığı, son dönemde İran ve Suriye başta olmak üzere Orta Doğu’da yaşanan son gelişmeler hakkında milletvekillerini bilgilendirdi. TBMM Dışişleri Komisyonu üyelerine basına kapalı olarak yapılan sunumda, Türkiye’nin bölge ülkelerine müdahaleye ve bölgedeki istikrarın bozulmasına sıcak bakmadığı vurgusu yapıldı.

"HAZIRLIKLARIMIZI YAPIYORUZ"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; İran’a yapılacak bir müdahalenin göç dalgasına neden olacağı belirtilen sunumda “Türkiye olarak her türlü duruma göre hazırlıklarımızı, A, B ve C planlarımızı yapıyoruz. Bir göç durumunda gelecek olanların İran tarafında kalmasını sağlayacak tampon bir bölge olması gerektiğini düşünüyoruz” denildi.

Bakanlık yetkilileri, İran’daki protestolarla ilgili rakamları da paylaştı. Buna göre son gösteriler sırasında 4 binin üzerinde can kaybı oldu. 20 bin civarında yaralı olduğu bilgisi verildi.

YARGILANMA NASIL OLACAK?

Suriye’de son günlerde SDG’nin entegrasyonu kapsamında yaşanan gelişmeler hakkında da bilgi verildi. Suriye’deki DEAŞ’lıların vatandaşı oldukları ülkelere gönderilmesinin gündeme geleceği, ancak bunların nasıl yargılanacaklarının uluslararası hukuk açısından tartışmalı olduğu ifade edildi. Suriye’nin yeniden imarı konusunda ise Türkiye’nin aktif rol oynayacağı ve bölge ülkelerinin bu konuda devreye gireceği bilgisi verildi.

