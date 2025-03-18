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  4. Türkiye'den İsrail'e çok sert tepki! "Soykırım politikasında yeni bir aşamaya geçildi"

Türkiye'den İsrail'e çok sert tepki! "Soykırım politikasında yeni bir aşamaya geçildi"

18.03.2025 12:23
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in bu sabah Gazze'de sürdürdüğü katliama sert tepki gösterdi.

Türkiye'den İsrail'e çok sert tepki! "Soykırım politikasında yeni bir aşamaya geçildi"

Bakanlıktan yapılan açıklamada "İsrail'in Gazze'de bu sabaha karşı (18 Mart) gerçekleştirdiği saldırılarda yüzlerce Filistinliyi katletmesi, Netanyahu hükümetinin yürüttüğü soykırım politikasında yeni bir aşamaya geçildiğini göstermektedir" dendi.

İsrail'in tutumunun "saldırgan" olarak nitelendiği açıklamada "Küresel düzeyde barış ve istikrar arayışlarının yoğunlaştığı bir dönemde, İsrail hükümetinin sergilediği bu saldırgan tutum, bölgenin ortak geleceğini tehdit etmektedir. İsrail’in yeni bir şiddet sarmalına neden olması kabul edilemez" ifadelerine yer verildi.

GAZZE'DE YÜZLERCE ÖLÜ VE KAYIP VAR

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin ve kaybolanların sayısı 322'yi aştı.

İsrail ordusunun, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları ve sığındığı okullar ile sivillerin evleri dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ni yoğun bir şekilde bombaladığı aktarıldı.

İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edilmişti.

(AA)

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı İsrail
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