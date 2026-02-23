HABER

Türkiye'den Meksika uyarısı! Büyükelçilik Türk vatandaşlarına duyuru yayınladı: "Teyakkuzda olun"

Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri El Chapo'nun öldürülmesi sonrası Meksika sokakları savaş alanına döndü. Türkiye'nin Meksika Büyükelçiliği, ülkede bulunan Türk vatandaşlarına uyarıda bulundu.

Büyükelçilik tarafından sosyal medyadan yapılan paylaşımda, Jalisco, Michoacan, Guanajuato, Tamaulipas, Aguas Calientes ve Zacatecas eyaletlerinde dün yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

Türk vatandaşlarının mevcut gelişmeler karşısında müteyakkız olmaları, güvenliklerine azami dikkat göstermeleri, yerel makamların uyarılarını ve yönlendirmelerini izlemelerinin önem arz ettiği vurgulanan paylaşımda, "+525579177785" numaralı acil durum hattından Büyükelçiliğe ulaşılabileceği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Meksika'da federal güvenlik güçleri tarafından Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara kentine yaklaşık 130 kilometre güneydeki Tapalpa kasabasında dün Jalisco Yeni Nesil Karteline (CJNG) yönelik askeri operasyon gerçekleştirilmiş ve çatışmada CJNG elebaşı El Mencho'nun öldürüldüğü bildirilmişti.

Operasyonun ardından suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşanmıştı.

Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya almış ve toplumun güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle "kırmızı alarm" uygulamasını devreye sokmuştu.

Geniş çaplı şiddet olayları, ülkenin birçok eyaletinde artarak devam ediyor.
