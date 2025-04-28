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Türkiye'nin gözü İstanbul'dayken Elazığ sallandı! Profesör Dr. Sözbilir 5 yıl önceki ağır sarsıntıyı hatırlattı

23 Nisan günü öğle saatlerinde İstanbulluları korkutan bir deprem meydana geldi, 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası şehirde büyük bir korku yaşandı. Milyonlarca insan kendilerini dışarı attı, geceyi dışarıda geçiren İstanbullular artçılarla da sallandı. Dün akşam Elazığ’da da 4.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Elazığ depremini yorumlarken 5 sene öncesine gitti.

Türkiye'nin gözü İstanbul'dayken Elazığ sallandı! Profesör Dr. Sözbilir 5 yıl önceki ağır sarsıntıyı hatırlattı

24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Bu depremlerde 41 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Elazığ dün akşam bir kez daha sallandı. Sarsıntı, Malatya'nın yanı sıra Bingöl ve Tunceli'de de hissedildi.

Deprem konusundaki çalışmalarıyla tanınan Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Sivrice’deki depremin Doğu Anadolu Fayı’nın Pütürge segmentine bağlı batı kolunda meydana geldiğini belirtti.

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UZMAN İSİM İLK GÖZLEMLERİNİ PAYLAŞTI

5 yıl önce yaşanan Elazığ depreminden süre gelen artçı bir sarsıntı olduğunu ifade eden Sözbilir, 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrasında da Pütürge ve Çelikhan arasındaki stres transferi nedeniyle bu tarz depremlerin olmasının doğal olduğunu ifade etti.

İşte Prof. Dr. Hasan Sözbilir’in deprem yorumu:

"İlk gözlemlerimiz depremin bundan 5 yıl önceki 24 Ocak 2020 Elazığ depreminde kırılmamış, sismik boşluk niteliğindeki bölümünde gelişmiş artçı bir deprem olduğunu göstermektedir. Ayrıca 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi sonrasında Pütürge ve Çelikhan arasında devam eden stres transferi nedeniyle bu tür küçük ölçekli depremlerin olması olağandır."

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