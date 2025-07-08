Türkiye şehitlerini uğurluyor! 12 kahramana son veda

6 Temmuz 2025 tarihinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki 852 Rakımlı Tepe'de terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada 3 yıl önce şehit düşen Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşına ulaşmak için yapılan arama tarama faaliyetinde 12 asker şehit oldu.

Şehit olan askerlerin metan gazından zehirlendiği açıklandı.

İKİ ŞEHİT DÜN TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, dün memleketi Malatya'nın Pütürge ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir için ise dün memleketi Bitlis’te cenaze töreni düzenlendi.

"ŞEHİT OLURSAM PAYLAŞ" DEDİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKMIŞTI

Piyade Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık'ın cenazesi Bitlis'te, Merkez Ersan Camii'nde, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mutki ilçesine bağlı Dereyolu köyünde toprağa verilecek.

Şehit Celalettin Uyanık'ın, Kur'an-ı Kerim'i okurken kaydedilen ve "Eğer olur da bir gün şehit olursam kardeşim, paylaş bunu" diye vasiyet ettiği görüntüleri ortaya çıkmıştı.

İstihbarat Üsteğmen Ege Akar'ın cenazesi İzmir'de, Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'nde, öğle Namazına müteakip kılındı.

Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın cenazesi Aksaray'da, Ortaköy Hükümet Konağı Meydanı'nda, öğle namazına müteakip kılınarak son yolculuğuna uğurlanıyor.

Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin'in cenazesi ailesinin yaşadığı Sultangazi'deki evin önünde helallik alındı. Yakınları ve komşuları evin önünde kalabalık oluşturdu.

Helallik alınmasının ardından mahalle sakinleri ve yakınları araçlarla Ataköy 5. Kısım Camii'ndeki cenaze törenine gitti. Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin'in (23) cenazesi Sultangazi'de yaşadığı evden alınarak camiye götürüldü.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Gültekin, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Piyade Teğmen Furkan Sert'in cenazesi Malatya'da, Şehir Mezarlığı Camii'nde, ikindi namazına müteakip kılınarak son yolculuğuna uğurlanıyor.

Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura'nın cenazesi Manisa'da, Akhisar Yeni Camii'nde, ikindi namazına müteakip kılınarak son yolculuğuna uğurlanıyor.

Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman'ın cenazesi Niğde'de, Edikli Kasabası Merkez Camii'nde, öğle namazına müteakip kılınarak son yolculuğuna uğurlanıyor.

Piyade Uzman Çavuş Kani Obi'nin cenazesi Ordu'da, Korgan Çayırkent Mahallesi Ercek Camii'nde, öğle namazına müteakip kılınarak son yolculuğuna uğurlanıyor.

Piyade Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün cenaze namazı Kayseri'de, Kalemkırdı Camii'nde, öğle namazına müteakip kılınarak son yolculuğuna uğurlandı.

Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak'ın cenaze namazı Balıkesir'de, Kepsut Sanayi Camii'nde, öğle namazına müteakip kılınarak son yolculuğuna uğurlanıyor.