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Türkiye şehitlerini uğurluyor! 12 kahramana son veda

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 3 yıl önce şehit düşen Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşına ulaşmak için yapılan arama tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenen 12 askerimiz şehit oldu. Şehit olan askerlerimizin ikisi dün toprağa verilirken 10'u için bugün cenaze töreni düzenleniyor.

Türkiye şehitlerini uğurluyor! 12 kahramana son veda
Devrim Karadağ

6 Temmuz 2025 tarihinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki 852 Rakımlı Tepe'de terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada 3 yıl önce şehit düşen Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşına ulaşmak için yapılan arama tarama faaliyetinde 12 asker şehit oldu.

Şehit olan askerlerin metan gazından zehirlendiği açıklandı.

İKİ ŞEHİT DÜN TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, dün memleketi Malatya'nın Pütürge ilçesinde toprağa verildi.

Türkiye şehitlerini uğurluyor! 12 kahramana son veda 1

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir için ise dün memleketi Bitlis’te cenaze töreni düzenlendi.

Türkiye şehitlerini uğurluyor! 12 kahramana son veda 2

"ŞEHİT OLURSAM PAYLAŞ" DEDİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKMIŞTI

Piyade Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık'ın cenazesi Bitlis'te, Merkez Ersan Camii'nde, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mutki ilçesine bağlı Dereyolu köyünde toprağa verilecek.

Türkiye şehitlerini uğurluyor! 12 kahramana son veda 3

Şehit Celalettin Uyanık'ın, Kur'an-ı Kerim'i okurken kaydedilen ve "Eğer olur da bir gün şehit olursam kardeşim, paylaş bunu" diye vasiyet ettiği görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Türkiye şehitlerini uğurluyor! 12 kahramana son veda 4

İstihbarat Üsteğmen Ege Akar'ın cenazesi İzmir'de, Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'nde, öğle Namazına müteakip kılındı.

Türkiye şehitlerini uğurluyor! 12 kahramana son veda 5

Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın cenazesi Aksaray'da, Ortaköy Hükümet Konağı Meydanı'nda, öğle namazına müteakip kılınarak son yolculuğuna uğurlanıyor.

Türkiye şehitlerini uğurluyor! 12 kahramana son veda 6

Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin'in cenazesi ailesinin yaşadığı Sultangazi'deki evin önünde helallik alındı. Yakınları ve komşuları evin önünde kalabalık oluşturdu.

Türkiye şehitlerini uğurluyor! 12 kahramana son veda 7

Helallik alınmasının ardından mahalle sakinleri ve yakınları araçlarla Ataköy 5. Kısım Camii'ndeki cenaze törenine gitti. Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin'in (23) cenazesi Sultangazi'de yaşadığı evden alınarak camiye götürüldü.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Gültekin, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Türkiye şehitlerini uğurluyor! 12 kahramana son veda 8

Piyade Teğmen Furkan Sert'in cenazesi Malatya'da, Şehir Mezarlığı Camii'nde, ikindi namazına müteakip kılınarak son yolculuğuna uğurlanıyor.

Türkiye şehitlerini uğurluyor! 12 kahramana son veda 9

Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura'nın cenazesi Manisa'da, Akhisar Yeni Camii'nde, ikindi namazına müteakip kılınarak son yolculuğuna uğurlanıyor.

Türkiye şehitlerini uğurluyor! 12 kahramana son veda 10

Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman'ın cenazesi Niğde'de, Edikli Kasabası Merkez Camii'nde, öğle namazına müteakip kılınarak son yolculuğuna uğurlanıyor.

Türkiye şehitlerini uğurluyor! 12 kahramana son veda 11

Piyade Uzman Çavuş Kani Obi'nin cenazesi Ordu'da, Korgan Çayırkent Mahallesi Ercek Camii'nde, öğle namazına müteakip kılınarak son yolculuğuna uğurlanıyor.

Türkiye şehitlerini uğurluyor! 12 kahramana son veda 12

Piyade Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün cenaze namazı Kayseri'de, Kalemkırdı Camii'nde, öğle namazına müteakip kılınarak son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye şehitlerini uğurluyor! 12 kahramana son veda 13

Türkiye şehitlerini uğurluyor! 12 kahramana son veda 14

Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak'ın cenaze namazı Balıkesir'de, Kepsut Sanayi Camii'nde, öğle namazına müteakip kılınarak son yolculuğuna uğurlanıyor.

Türkiye şehitlerini uğurluyor! 12 kahramana son veda 15

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Anahtar Kelimeler:
şehit Asker cenaze
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