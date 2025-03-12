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  4. Türkiye Sevcan hemşireye ağlıyor! Babası kahreden detayı açıkladı: İzin vermedim, 3 ay konuşmadık

Türkiye Sevcan hemşireye ağlıyor! Babası kahreden detayı açıkladı: İzin vermedim, 3 ay konuşmadık

12.03.2025 15:26
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2 ay önce evlenen daha düğünü bile yapılmayan Sevcan Demir Sakman cani eşi Halit Can Sakman tarafından satırla öldürüldü. Haberi aldığında sinir krizi geçiren aile hala kendine gelemedi. Acılı baba taziyeleri kabul ederken kahreden detayı açıkladı. Kızının evliliğine izin vermediği için 3 ay konuşmadıklarını belirten baba, "Çocuğu getirdi, tanıştırdı. Çocuğun elleri titriyor, göz altları mor. Hap veya başka bir şey içiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye Sevcan hemşireye ağlıyor! Babası kahreden detayı açıkladı: İzin vermedim, 3 ay konuşmadık

Antalya’da 2 ay önce evlendiği kendisi gibi hemşire olan Halit Can Sakman (26) tarafından satırla öldürülen Sevcan Demir Sakman’ın (26) acılı babası Günay Demir (52), kızının evliliğine ilk başta izin vermediğini, 3 ay konuşmadıklarını ancak onu çok sevdiği için barıştıklarını söyledi. Cinayete tepki gösteren Günay, “Benim bir kızım daha var. Benim kızım çarşıya gidecek, gezecek, kahvesini içecek, arkadaşı olacak. Benim kızım nasıl evlenecek? Yani insanlar bu kadar mı acımasız olmuş? Sen nasıl bir insanı böyle katledebilirsin?” dedi.

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SATIRLA ACIMASIZCA KATLETTİ

Olay, 9 Mart’ta saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6579 Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. 2 ay önce evlenen ancak henüz düğün yapmayan Halit Can ve Sevcan Demir Sakman çifti, öğle saatlerinde maddi problemler yüzünden tartıştı. Halit Can Sakman akşam saatlerinde eve geldiğinde taraflar arasında yine tartışma çıktı. Halit Can Sakman, kendisine bıçakla saldırdığını öne sürdüğü Sevcan Demir Sakman’a satırla vurarak öldürdü. Polis ekiplerine teslim olan Halit Can Sakman, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Sevcan Demir Sakman’ın cenazesi, dün memleketi Hatay’ın İskenderun ilçesinde toprağa verildi.

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KIZINI NASIL UYARDIĞINI ANLATTI

Acılı baba Günay Demir, kızını toprağa verdikten sonra taziyeleri kabul etmeye başladı. DHA’ya açıklamalarda bulunan Günay Demir, kızının evliliğine razı olmadığını ancak çok sevdiği için kabul ettiğini belirtti. Kızıyla damadının bir bakımevinde çalışırken tanıştıklarını aktaran Demir, “Bana gelip, ‘Baba ben bir çocuğu seviyorum, tanıştırmak istiyorum’ dedi. Ben de kabul ettim. Çocuğu getirdi, tanıştırdı. Çocuğun elleri titriyor, göz altları mor. Hap veya başka bir şey içiyor. Bunlar gittikten sonra kızımı çağırıp ‘Bu sana yaramaz, yapma’ dedim” diye konuştu.

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"OTOGARA GÖTÜRDÜM AMA 3 AY KONUŞMADIM"

Kızının kendisini dinlemediğini belirten Demir, “Kızımı çok sevdiğim için benim de elimden bir şey gelmedi. Daha sonra işten ayrıldığını ve Antalya’da iş bulduğunu, gideceğini söyledi. Kızımı göndermeyeceğimi söyledim. O çocuk da istifa etmiş beraber Antalya’dan iş ayarlamışlar. Orada farklı hastanelerde farklı lojmanlarda çalışıp birbirlerini görmeyeceklerini söyledi. Baba yüreği dayanamadım otogara götürüp kızımı gönderdim ama kırgınlığımdan ve kızgınlığımdan 3 ay konuşmadım. Daha sonra aradım, iyi olduğunu söyledi. Sonrasında her gün telefonla görüştük.

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DÜĞÜNLERİ DAHA YAPILMAMIŞTI

Olaydan 1 gün önce de görüştük, neşesi yerindeydi, çok mutlu olduğunu söylüyordu. Çarşamba günü Antalya’ya gideceğimi, eksikleri olup olmadığını sordum. Düğün ve nişan yapmadıkları için beraber bir organizasyon yapacaktık” dedi.

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"BENİM KIZIMI KESTİ BİÇTİ"

Kızının öldürülmesine tepki gösteren Günay Demir, “Benim bir kızım daha var. Benim kızım çarşıya gidecek, gezecek, kahvesini içecek, arkadaşı olacak. Benim kızım nasıl evlenecek? Yani insanlar bu kadar mı acımasız olmuş? Sen nasıl bir insanı böyle katledebilirsin? Sen nasıl öldürürsün? Bu kadın cinayetlerine dur demek istiyoruz. Kadına vuran, kadına nasıl vurursun? Aciz bir insandır o ya.

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Ya nasıl keser? Bu insanlık dışı bir şey. Kanunlarımız en ağır şekilde cezalandırsın. Yoksa yeni kanunlar çıkartılsın. Benim kızımı öldürmedi. Benim kızımı kesti, biçti. O çocuğun kaydı varmış. O çocuk zaten ruh hastasıymış. Ben nasıl dayanacağım?” diye konuştu. (DHA)

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OLDURULEN-SEVCANIN-BABASI-EVLILIGINE-I_606985_179673Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya kadın cinayeti Hemşire
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