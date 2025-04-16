Türkiye Sırrı Süreyya Önder'i konuşuyor! Siyasilerden peş peşe mesajlar: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 'kadim dostum' diyerek paylaştı

İstanbul’da geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için siyasilerden peş peşe geçmiş olsun mesajları paylaşıldı. Birçok isim ayrıca hastaneye giderek Önder'in sağlık durumunu yakından takip etti.

"YAKINDAN TAKİP ETTİK"

İstanbul Valisi Davut Gül hem sosyal medyadan paylaşım yaparken hem de hastaneye giderek Önder'in durumunu öğrendi. Vali Gül, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı açıklamada şu ifadelere verdi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalp rahatsızlığı geçirdiği ilk anda İl Sağlık Müdürümüzle birlikte hastaneye intikal ederek süreci yerinde takip ettik. Doktorlarımız tarafından gerekli ilk müdahale yapılmış olup, tedavisi titizlikle sürdürülmektedir.

Kendisine acil şifalar diliyorum."

UÇUM 'KADİM DOSTUM' DİYEREK PAYLAŞTI

Mesaj paylaşanlardan biri de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum oldu. Uçum paylaşımında 'kadim dostum' ifadesini kullandı. Uçum geçmiş olsun mesajında, "TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçirdiği sağlık sorunu için geçmiş olsun diyor acil şifalar diliyorum. Kadim dostumun bu mücadeleden başarıyla çıkmasını canı gönülden istiyor, bu kavgayı kazanmasını temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Diğer siyasilerin paylaşımları ise şu şekilde;

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.

Sağlık durumunu yakından takip ediyoruz, bir an önce sağlığına kavuşmasını, görevine dönmesini ve herkes için barışı savunmaya devam etmesini diliyorum.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ

TBMM Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder’e, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tedavisi hassasiyetle sürdürülen Sayın Önder’in sağlık durumunu yakından takip ediyor, kendisine acil şifalar diliyorum.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ

TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.

AK PARTİ SÖZCÜ ÖMER ÇELİK

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sn Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Acil şifalar diliyoruz.

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU

TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e kalpten çıkan ana damarda meydana gelen yırtılma nedeniyle cerrahi müdahale yapılmaktadır.

Ameliyat süreci devam etmekte olup durumu yakından takip edilmektedir.

Kendisine acil şifalar diliyorum.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ

TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Kendisine Rabbimden acil şifalar diliyorum.