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Türkiye Sırrı Süreyya Önder'i konuşuyor! Siyasilerden peş peşe mesajlar: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 'kadim dostum' diyerek paylaştı

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in gece saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması sonrası sosyal medya en çok konuşulan konu Önder'in sağlık durumu oldu. Siyasilerden peş peşe geçmiş olsun mesajları geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum mesajında 'Kadim dostum' ifadesini kullanarak 'bu kavgayı kazanmasını temenni ediyorum' dedi.

Türkiye Sırrı Süreyya Önder'i konuşuyor! Siyasilerden peş peşe mesajlar: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 'kadim dostum' diyerek paylaştı
Ufuk Dağ

İstanbul’da geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için siyasilerden peş peşe geçmiş olsun mesajları paylaşıldı. Birçok isim ayrıca hastaneye giderek Önder'in sağlık durumunu yakından takip etti.

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"YAKINDAN TAKİP ETTİK"

İstanbul Valisi Davut Gül hem sosyal medyadan paylaşım yaparken hem de hastaneye giderek Önder'in durumunu öğrendi. Vali Gül, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı açıklamada şu ifadelere verdi:

davut

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalp rahatsızlığı geçirdiği ilk anda İl Sağlık Müdürümüzle birlikte hastaneye intikal ederek süreci yerinde takip ettik. Doktorlarımız tarafından gerekli ilk müdahale yapılmış olup, tedavisi titizlikle sürdürülmektedir.
Kendisine acil şifalar diliyorum."

mehmet uçum

UÇUM 'KADİM DOSTUM' DİYEREK PAYLAŞTI

Mesaj paylaşanlardan biri de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum oldu. Uçum paylaşımında 'kadim dostum' ifadesini kullandı. Uçum geçmiş olsun mesajında, "TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçirdiği sağlık sorunu için geçmiş olsun diyor acil şifalar diliyorum. Kadim dostumun bu mücadeleden başarıyla çıkmasını canı gönülden istiyor, bu kavgayı kazanmasını temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Diğer siyasilerin paylaşımları ise şu şekilde;

ÖZGÜR ÖZEL

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.

özgür özel

Sağlık durumunu yakından takip ediyoruz, bir an önce sağlığına kavuşmasını, görevine dönmesini ve herkes için barışı savunmaya devam etmesini diliyorum.

numan

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ

TBMM Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder’e, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tedavisi hassasiyetle sürdürülen Sayın Önder’in sağlık durumunu yakından takip ediyor, kendisine acil şifalar diliyorum.

cevdet

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ

TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.

ömer

AK PARTİ SÖZCÜ ÖMER ÇELİK

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sn Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Acil şifalar diliyoruz.

kemal

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU

TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e kalpten çıkan ana damarda meydana gelen yırtılma nedeniyle cerrahi müdahale yapılmaktadır.

Ameliyat süreci devam etmekte olup durumu yakından takip edilmektedir.

Kendisine acil şifalar diliyorum.

yılmaz

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ

TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Kendisine Rabbimden acil şifalar diliyorum.

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Sırrı Süreyya Önder Mehmet Uçum Özgür Özel Davut Gül hastane
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