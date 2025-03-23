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Tutuklanan Ekrem İmamoğlu cezaevine böyle götürüldü! 3 minibüs, 48 şüpheli

23.03.2025 15:51
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün öğle saatlerine doğru tutuklandı. Dünyada ses getiren olayın ardından İmamoğlu'yla birlikte 48 şüpheli 3 minibüsle beraber cezaevine doğru yola çıktı. Geniş güvenlik önlemleri altında İmamoğlu, Silivri Cezaevine getirildi.

Tutuklanan Ekrem İmamoğlu cezaevine böyle götürüldü! 3 minibüs, 48 şüpheli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında tutuklanan 48 şüpheli İstanbul Adalet Sarayı'ndan cezaevine sevk edildi.

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48 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA KARARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "yolsuzluk" ve "terör" iddiasına yönelik soruşturma kapsamında sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklanmalarına karar verilen 48 şüphelinin İstanbul Adalet Sarayı'ndaki işlemleri tamamlandı.

ARALARINDA İMAMOĞLU DA VAR

'Suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'rüşvet almak', 'irtikap', 'hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 48 şüpheliyi taşıyan 3 minibüs, İstanbul Adalet Sarayı'ndan çıkış yaptı. Çıkış yapan araçlar, şüphelilerin teslim edileceği cezaevine doğru yola çıktı.

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SİLİVRİ CEZAEVİNE GETİRİLDİ

Gözaltına alınmasının ardından Çağlayan Adliyesi'ne getirilen İmamoğlu, burada ifadesinin alınmasının ardından tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne getirildi. Cezaevi önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken, bölgede hareketlilik yaşandı.

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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