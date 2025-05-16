Tutuklu Belediye Başkanı Köseler için yeni gelişme! 25 şüpheli daha var: Başsavcılığa gönderildi
"İhaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklanmıştı. Soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
16.05.2025 11:14
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Son dakika haberi: Tutuklanan BeykozBelediye Başkanı Köseler ve 25 şüpheli hakkında ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında hazırlanan fezleke başsavcılığa gönderildi.
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