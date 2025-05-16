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Tutuklu Belediye Başkanı Köseler için yeni gelişme! 25 şüpheli daha var: Başsavcılığa gönderildi

"İhaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklanmıştı. Soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Tutuklu Belediye Başkanı Köseler için yeni gelişme! 25 şüpheli daha var: Başsavcılığa gönderildi

Son dakika haberi: Tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Köseler ve 25 şüpheli hakkında ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında hazırlanan fezleke başsavcılığa gönderildi.

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Ayrıntılar geliyor...Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Beykoz Alaattin Köseler
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