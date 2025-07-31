HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal hakkında karar belli oldu

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada gözaltına alınan tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın baldızı şüpheli Çiğdem Yankılıç Kangal, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal hakkında karar belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal hakkında karar belli oldu 1

"SUÇTAN ELDE EDİLEN MAL VARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMAK" SUÇU

Soruşturma kapsamında Rıza Akpolat'ın elde ettiği haksız kazancı eşinin aile bireyleri üzerinden akladığı iddiasına ilişkin "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklamak" suçundan gözaltına alınan Akpolat'ın eşinin kız kardeşi Kangal'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal hakkında karar belli oldu 2

İSTANBUL ADLİYESİNE SEVK EDİLDİ

Kangal, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal hakkında karar belli oldu 3

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Sulh ceza hakimliği, Kangal'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

(AA)

30 Temmuz 2025
30 Temmuz 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rıza Akpolat’ın baldızı gözaltına alındı! Rıza Akpolat’ın baldızı gözaltına alındı!
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Peş peşe açıklandı! 2 ilde denize girişler yasaklandıPeş peşe açıklandı! 2 ilde denize girişler yasaklandı
Özel'den yeniden yargılanacak olan Tayfun Kahraman hakkında açıklama! "Anayasa Mahkemesi doğru kararı verdi"Özel'den yeniden yargılanacak olan Tayfun Kahraman hakkında açıklama! "Anayasa Mahkemesi doğru kararı verdi"
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı beşiktaş Rıza Akpolat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kağıthane'de ev arkadaşı dehşeti! Yumurta yaptığı sırada boğazını keserek öldürdü

Kağıthane'de ev arkadaşı dehşeti! Yumurta yaptığı sırada boğazını keserek öldürdü

Eski tip ehliyetleri yenilemede süre uzatıldı!

Eski tip ehliyetleri yenilemede süre uzatıldı!

Sapanca Gölü için tarihi karar! Acil eylem planı devreye alınacak

Sapanca Gölü için tarihi karar! Acil eylem planı devreye alınacak

Yer: Kocaeli! Kızını döven babayı uyardı: Eşinin gözleri önünde vahşice katledildi...

Yer: Kocaeli! Kızını döven babayı uyardı: Eşinin gözleri önünde vahşice katledildi...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.