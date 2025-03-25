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  4. Tutuklu İmamoğlu'na Özel'den ilk ziyaret! Silivri Cezaevi'nde görüşme başladı

Tutuklu İmamoğlu'na Özel'den ilk ziyaret! Silivri Cezaevi'nde görüşme başladı

25.03.2025 10:57
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu tutuklandıktan sonra ilk kez ziyaret ediyor. Özel Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geldi.

Tutuklu İmamoğlu'na Özel'den ilk ziyaret! Silivri Cezaevi'nde görüşme başladı

Görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu çarşamba günü gözaltına alınmış, pazar günü tutuklanmıştı. Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan İmamoğlu'na ziyaretler sürüyor.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN CEZAEVİNDEKİ İMAMOĞLU'NA ZİYARET

Özgür Özel, bugün saat 09.40 sıralarında İmamoğlu'nu ziyaret etmek üzere Silivri Cezaevi'ne geldi.

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Özel'in görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunması bekleniyor.

İMAMOĞLU CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI

Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta da 15 milyon oyla CHP'nin cumhurbaşkanı adayı seçilmişti. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından itibaren başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde protestolar başladı.

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