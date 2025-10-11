HABER

Ümit Özdağ'dan Mansur Yavaş'a destek ziyareti: Zafer Partisi yanında!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddialara ilişkin ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talep etti. ABB Başkanı Yavaş ise yaptığı açıklamada saklayacak bir şeyleri olmadığını gönüllü olarak gidip ifade verebileceğini söyledi.

Devrim Karadağ

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN MANSUR YAVAŞ'A DESTEK

Gözler Ankara'ya çevrilmişken; Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mansur Yavaş'a sosyal medya hesabından destek mesajı yayınladı.

"ZAFER PARTİSİ MANSUR YAVAŞ’IN YANINDADIR"

Daha önceki seçimlerde cumhurbaşkanı adaylığı teklifi götürdüğü Yavaş'a açıktan destek veren Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından ABB Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İçişleri Bakanlığından soruşturma izni istemesine ilişkin "Zafer Partisi Mansur Yavaş’ın yanındadır" paylaşımını yaptı.

Özdağ şu ifadeleri kullandı:

''Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İçişleri Bakanlığından soruşturma izni istenmiş. Zafer Partisi Mansur Yavaş’ın yanındadır. ''

MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

Zafer Partisi lideri Özdağ ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a destek ziyaretinde bulundu.

Yavaş ve Özdağ ziyaretin ardından açıklama yaptı. Özdağ, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10. maddesi, bütün yurttaşların yasalar önünde eşit olduğunu belirler. Siyasi görüşü, dili, mezhebi ne olursa olsun. Ancak uzunca bir süredir iktidar tarafından uygulanan düşman ceza hukuku uygulaması neticesinde, anayasanın 10. maddesinin adeta tasfiye edildiği bir ülkede yaşıyoruz ve yargı siyasete yönelik, muhalefete yönelik bir araç olarak kullanılıyor. Şimdi de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a karşı bir yargı girişiminin olduğunu görüyoruz. Türk halkı Mansur Yavaş'ı tanıyor ve seviyor. Mansur Yavaş uzun yıllar hukukçu olarak Türk halkına, adalete hizmet etmiş bir siyasi kimlik. Yapmış olduğu her şeyde hukuku gözeterek yaptığından biz eminiz kendisini yıllardan beri tanıyoruz. Aynı partide de bir dönem siyaset yaptık ve bugün Zafer Partisi olarak bütün kadrolarıyla Zafer Partisi'nin Mansur Bey'e destek verdiğimizi açıklamak için buradayız. Bugün de Mansur Bey'in yanındayız. Yarın da olumlu olumsuz olacak gelişmelerde Mansur Bey'in arkasında olmaya devam edeceğiz. Ta ki düşman ceza hukuku uygulamalarına son verilene kadar."

"MANSUR YAVAŞ: "SONUNA KADAR HUKUKA GÜVENİYORUZ"

Mansur Yavaş ise Özdağ'a teşekkür ederek, "Biz hukuktan ayrılmayacağız. Sonuna kadar hukuka güveniyoruz ve şeffaf olmaya da devam edeceğiz. Açıklamamızı yaptık, sonuçlarını hep beraber göreceğiz" diye konuştu.

Yavaş, "Önümüzdeki süreçte neler bekliyorsunuz" sorusuna, "Açıklamamızı yaptık. Bir görelim bakalım. Önce okusunlar" yanıtını verdi.

Mansur Yavaş Ümit Özdağ Zafer Partisi
