HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ünlü baharat markasından iddialara yanıt

Ünlü baharat markasından iddialara yanıt

24.01.2025 15:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde adı geçen Arifoğlu Baharat ürünleriyle ilgili kamuoyunda yer alan haberler sonrasında, şirketimiz tarafından bir açıklama yapma gereği doğmuştur. Bu açıklama, tüketicilerimizi doğru bilgilendirmek ve soru işaretlerini gidermek amacıyla hazırlanmıştır.

Ünlü baharat markasından iddialara yanıt

Basın Açıklaması

Arifoğlu Baharat olarak, ürünlerimiz hakkında ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açık bir şekilde ifade etmek isteriz. Bahsi geçen pul biber, tatlı toz biber ve sumak ürünlerimiz, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylı akredite laboratuvarlarda yapılan analizlerden geçmiştir ve bu analizler ürünlerimizin hem ulusal hem de uluslararası gıda standartlarına uygun olduğunu net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Hukuki süreçlerde de markamızın haklılığı kanıtlanmış olup, ürünlerimizin kalitesi ve güvenilirliği tescillenmiştir. Tüm üretim süreçlerimiz, en yüksek kalite standartlarına uygun şekilde ve tüketici güvenini koruma ilkesiyle yürütülmektedir.

Tüketicilerimizin endişelerini gidermek adına, analiz sonuçlarımızı talep eden birey ve kurumlarla paylaşmaya hazırız. Ayrıca, her türlü soru ve geri bildirime açık olduğumuzu ve iletişim kanallarımızdan bizlere kolaylıkla ulaşabileceklerini bir kez daha hatırlatmak isteriz.
Arifoğlu olarak, uzun yıllara dayanan deneyimimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla doğal ve sağlıklı ürünler sunmaya devam ediyoruz. Amacımız, tüketicilerimizin bize duyduğu güveni her zaman korumaktır.

Saygılarımızla,
Arifoğlu Baharat

mynet kapak

#işbirliği

Anahtar Kelimeler:
baharat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Öğretmenler için atama sistemi değişti! 14 ayda 400 bin TL alacaklar: Ne KPSS olacak ne mülakat

Öğretmenler için atama sistemi değişti! 14 ayda 400 bin TL alacaklar: Ne KPSS olacak ne mülakat

Emekli promosyon ödemesinde rekabet arttı! Bankalar tek tek duyurdu

Emekli promosyon ödemesinde rekabet arttı! Bankalar tek tek duyurdu

ABD'de kabus gibi olay! Uçak ile helikopter havada çarpıştı

ABD'de kabus gibi olay! Uçak ile helikopter havada çarpıştı

Özel hastanelerde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Özel hastanelerde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kule, helikopter pilotuna böyle seslenmiş: "Uçağı gördün mü?"

Kule, helikopter pilotuna böyle seslenmiş: "Uçağı gördün mü?"

Yeni Şafak yazarı o tarihi işaret etti! "6 ila 8 bakan değişecek"

Yeni Şafak yazarı o tarihi işaret etti! "6 ila 8 bakan değişecek"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Diğer Haberler

Sabah yazarı Dilek Güngör'den flaş iddia: "Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun yurt dışına kaçtığı söyleniyor!"

Sabah yazarından flaş iddia: "Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun yurt dışına kaçtığı söyleniyor!"

Barış Pehlivan'la ilgili sözleri tepki çekmişti! Fatih Portakal'dan açıklama geldi: 'Yanlışı savunamam'

Fatih Portakal'dan açıklama: 'Yanlışı savunamam'

Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan sınırında 3 Türk vatandaşını öldüren İsrail'e kınama

3 Türk vatandaşını öldüren İsrail'e kınama

Yetki tartışması sürüyor! CHP'li 10 belediyeden otel yangını açıklaması: 'Soruşturma polis aracılığıyla yürütülürdü'

CHP'li 10 belediyeden otel yangını açıklaması

Eskişehir Valiliği karar aldı! Yetkisiz kişilerin biber gazı taşıması yasaklandı

Valilik karar aldı! O ilde biber gazı taşımak yasaklandı

AA ile RTÜK ortaklığında "Medyada Kadına Şiddet: Etik İlkeleri İstişare Toplantısı" düzenlendi

AA ile RTÜK ortaklığında "Medyada Kadına Şiddet: Etik İlkeleri İstişare Toplantısı" düzenlendi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.