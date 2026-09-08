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Üsküdar'da oyları tek tek saydı! Sonuçlarla birlikte hüngür hüngür ağladı

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekilini belirlemek için yeniden yapılan seçimde Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oyla kazandı. Oy sayımı boyunca görev alan ve zarfları tek tek sayan CHP Üsküdar Meclis Üyesi Hazal Bayhan Koç, sonuçlarla birlikte gözyaşlarını tutamadı.

Üsküdar'da oyları tek tek saydı! Sonuçlarla birlikte hüngür hüngür ağladı
Devrim Karadağ

İBB soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine geçecek başkan vekilinin belirlenmesi için yapılan seçim, idare mahkemesi kararıyla iptal edilmesinin ardından yeniden gerçekleştirildi.

Üsküdar Belediye Meclisi'nde bu sabah yapılan seçimde CHP ve YENİ Parti'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya ile Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin yarıştı.

AK PARTİLİ GÜLTEKİN SEÇİMİ KAZANDI

Dördüncü turdaki oylamada Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oy alarak Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi.

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GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Dördüncü turda belediyenin AK Parti'ye geçmesinin ardından CHP Üsküdar Meclis Üyesi Hazal Bayhan Koç gözyaşlarına hakim olamadı.

Üsküdar da oyları tek tek saydı! Sonuçlarla birlikte hüngür hüngür ağladı 1

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Seçim boyunca görev alan ve oyları tek tek sayan Koç, sonuçlarla birlikte salonda hüngür hüngür ağlayan Bayhan'ın o anları gündem oldu.

Üsküdar da oyları tek tek saydı! Sonuçlarla birlikte hüngür hüngür ağladı 2

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Anahtar Kelimeler:
CHP Üsküdar Belediyesi ak parti
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