Uyurken bazı insanlar neden dişlerini gıcırdatır? Çözümü var mı?

Diş gıcırdatma problemi pek çok kişinin başına gelen problemlerden biridir. Bu duruma ağız içinde oluşan çeşitli hastalıkların varlığı neden olabileceği gibi dış faktörler de neden olabilmektedir. Sürekli olarak uykuda diş gıcırdatma sorununun yaşanması, zaman içerisinde dişlerde daha farklı sorunların görülmesine sebebiyet vermekte ve ağız ve diş sağlığını da doğrudan olumsuz yönde etkilemektedir. Diş gıcırdatma durumu uyku sırasında olduğunda insanlar bu durumu daha sonradan fark edebilmektedir.

Diş gıcırdatma belirtileri nelerdir?

Diş gıcırdatma sorunu bazı kişilerde rastlanabilen ve müdahale edilmediğinde daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen durumlardan biridir. Bu durum yaygın olarak kişi uyurken yaşanmaktadır. Kişi ağzı açık bir vaziyette uyuduğunda birden çene kapanmakta ve diş sıkma durumu görülmektedir. Dişleri sıkma sonucunda da gıcırdatma problemi yaşanmakta ve zaman geçtikte bu problem dişlere zarar vermektedir.

Diş sıkma ya da diş gıcırdatma sorunu sağlık alanında bruksizm olarak tabir edilen bir rahatsızlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Uyurken bu sorun yaşandığı için çoğu kişi dişlerini sıktığının farkında olmayabilmektedir. Fark edilmeyen bu durumda gecikmeler olduğunda diş ve çene bölgesinde ciddi hasarlar görülebilmektedir. Diş gıcırdatma hastalığının teşhisi, genellikle uzman bir diş doktoru tarafından kapsamlı bir muayene sonrasında konulabilmektedir. İnsanları ağız ve diş sağlığını olumsuz yönde etkileyen diş gıcırdatma rahatsızlığının başlıca belirtileri ise şöyledir:

Diş etlerinde kanama, şişlik veya hassasiyetin olması

Dişlerin sallanmaya başlaması

Diş minesinde aşınmalar

Dişlerde kırılma

Çene bölgesinde hissedilen ağrı

Dişlerde sıcak ya da soğuk yiyeceklere, içeceklere karşı duyarlılık

Baş ağrısı

Kemik kaybının meydana gelmesi

Uyurken bazı insanlar neden dişlerini gıcırdatır?

Ağız içinde diş kırılması, dolgu düşmesi, aşınma ya da diş sallanması gibi sorunlarla karşılaşıldığında uzman bir diş doktoruna görünmekte fayda vardır. Bu rahatsızlık ortadan kaldırılmadığı zaman ilerleyen dönemlerde diş kaybına kadar gidebilmektedir.

Uyurken bazı kişilerin dişlerini sıkması veya gıcırdatmasının altında birçok farklı sebep bulunmaktadır. Bruksizm hastalığı aynı zamanda uyku bozukluğu hastalığı olarak da ifade edilmektedir. Çözüm sağlanmadığında şikâyetler çene ağrısından kulak ağrısına kadar uzanabilmektedir. Genel olarak uyku esnasında diş gıcırdatma nedenleri şu şekildedir:

Kaygı, stres, endişe gibi psikolojik kökenli durumlar

Genetik faktörlerin etkisi

Huzursuz bacak sendromu, uyku apnesi gibi uyku kalitesini doğrudan olumsuz yönde etkileyen uyku bozukluklarının varlığı

Nörolojik kökenli rahatsızlıklar

Bazı ilaçların kullanımı

Ağız içinde doğru konumlanmayan protezlerin olması

Ağız içinde çürük dişlerin varlığı veya eksik dişlerin olması

Yeme bozuklukları

Tansiyon problemi

Alkol veya kafein gibi içecek türlerinin tüketimi

Çözümü var mı?

Bruksizm olarak da tanımlanan diş gıcırdatma rahatsızlığı, uyku sırasında görüldüğü için insanların büyük bir kısmı bu rahatsızlığın varlığından haberdar dahi olmayabilmektedir. Bu durum bazı belirtilerin görülmeye başlanması ve doktora muayene olunması ile ortaya çıkarılabilmektedir. Horlama, psikolojik, nörolojik gibi birçok faktör, diş gıcırdatma probleminin yaşanmasına yol açabilmektedir.

Eğer bu duruma neden olan unsurlar stresli hayat şartları ise stresi azaltmaya yönelik tedavi seçenekleri uygulanabilir. Bunun dışında diş sıkma ve gıcırdatma sorunu olan kişilerde yaygın olarak kullanılan tedavi yöntemlerinden biri ağız koruyucu aparatlarıdır. Ağız koruyucular insanın ağız içine göre şekillendirilip hazırlanmaktadır. Bir diğer tedavi metodu ise çene bölgesine yerleştirilen mandidular ilerletme cihazları olarak bilinen cihazların kullanılmasıdır.