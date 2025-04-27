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Uzman isim açıkladı! Günler sonra ortaya çıktı... İstanbul'daki 6.2'lik deprem Boğaz'a kadar gelen tsunami üretmiş

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2'lik depremin ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan tsunami açıklaması geldi. 6,2'lik sarsıntının 35 cm yüksekliğinde tsunami ürettiğini aktaran Ercan, "70 km uzakta İstanbul Boğazı'nın içine bile girmiştir" ifadelerini kullandı.

Uzman isim açıkladı! Günler sonra ortaya çıktı... İstanbul'daki 6.2'lik deprem Boğaz'a kadar gelen tsunami üretmiş
Melih Kadir Yılmaz

İstanbul'da 23 Nisan Çarşamba günü saat 12:49'da meydana gelen 6,2'lik deprem İstanbullu vatandaşlarda büyük bir panik yaratmıştı. Sarsıntının ardından uzmanlar adeta ikiye ayrıldı. Kimileri beklenen büyük depremin gerçekleşmeyeceğini savundu, kimileri de hala bu riskin sürdüğünü belirtti.

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ERCAN'DAN TSUNAMİ AÇIKLAMASI: "35 CM SÜPÜRTÜ DALGASI ÜRETMİŞ"

Öte yandan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ercan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "M6,2’lik deprem kabaca 35 cm yüksekliğinde süpürtü dalgası (tsunami) üretmiş, ta 70 km uzakta İstanbul Boğazı'nın içine bile girmiştir" ifadelerini kullandı.

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BEKLENEN BÜYÜK DEPREM İÇİN TARİH VERMİŞTİ

Ercan ayrıca bugün, beklenen büyük depremle ilgili de açıklamada bulunmuştu. Ercan, "M6,2’lik depremin etkisi bitti. Doğuya doğru, İstanbul’a yürüyüş durdu. Büyük deprem için en az 20 ile 50 yıl var" demişti.

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KANDİLLİ RASATHANESİ DE UYARI VERMİŞTİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi ise depremin yaşandığı 23 Nisan'da akşam saatlerinde yayımladığı, "Silivri Açıkları- İstanbul M6.1 Depremi Ön Değerlendirme Raporu" başlıklı yayında depremin 6.dakikasında tsunami uyarısı verildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"İlgili depremi takiben 6. dakikada tsunami uyarı mesajlarımız ülkemizde AFAD'a, bölgemizde de sistemimize üye olan ülkelerin ilgili merkezlerine iletilmiştir. Gözlemlerle tsunami uyarısı aletsel olarak teyit edilmiştir. Bu uyarı 16:53 itibarı ile tsunami tehlikesinin geçmiş olduğuna dair mesaj ile sonlandırılmıştır."

"DENİZ SEVİYESİ DEĞİŞİKLİĞİ GÖZLENMİŞTİR"

Raporda ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Silivri istasyonunda 3 cm, Tekirdağ Marmara Ereğlisi istasyonunda 2 cm, Balıkesir Erdek istasyonunda 6 cm, Yalova Esenköy istasyonunda 4 cm, Tekirdağ Şarköy’de 5 cm deniz seviyesi değişikliği gözlenmiştir. Bu gözlemlerle tsunami uyarısı aletsel olarak teyit edilmiştir. Tsunami uyarısı 16:53 itibarı ile tsunami tehlikesinin geçmiş olduğuna dair son mesaj aynı şekilde tüm alıcılarımıza iletilmiş bulunmaktadır."

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Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul tsunami Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan
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