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Valilik açıkladı! İstanbul'da eylem yasağı uzatıldı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
22.03.2025 20:22
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra getirilen eylem yasağı genişletildi. İstanbul'un ardından Ankara ve İzmir'de de valilik her türlü toplantı ve gösteriyi yasaklamıştı. İstanbul Valiliği yasağın 27 Mart'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Valilik açıkladı! İstanbul'da eylem yasağı uzatıldı

İBB'ye yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 91 kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul Valiliği bu gelişme sonrası gösteri ve yürüyüş yasağı kararı almıştı. İstanbul'un ardından Ankara ve İzmir'de de valilik her türlü toplantı ve gösteriyi yasaklamıştı.

İSTANBUL'DA YASAK UZATILDI

Son yapılan açıklamada İstanbul'da eylem yasağı 27 Mart'a kadar uzatıldı.

İstanbul Valiliği daha önce provokatif eylemler olabileceği gerekçesiyle 19-23 Mart tarihleri arasında toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasağı getirmişti.

BU YOLLAR YARIN SABAHA KADAR TRAFİĞE KAPATILDI

İstanbul Valiliği, Çağlayan Adliyesi'ne çıkan yolların kapatıldığını açıklamıştı. Valilik şu açıklamayı yapmıştı:

"19.03.2025 Valiliğimizce alınan tedbirlere ek olarak bazı yolların trafiğe kapatılmasına karar verilmiştir. Yeni karar doğrultusunda 22.03.2025 Cumartesi günü saat 16.00 ile 23.03.2025 Pazar günü saat 08.00 arası trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir:

KAPANACAK YOLLAR

  • Abide-i Hürriyet Caddesi Merkez Caddesi Kesişiminden Çağlayan İstikameti ve Caddeye Çıkan Tüm Yollar,

  • Darülaceze Caddesi Çiftecevizler Caddesi Kesişiminden Hürriyettepe İstikameti,

  • Taş Ocağı Caddesi ile Kurşun Sokak Kesişiminden Adliye İstikameti ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,

  • Eğitim Sokak ile Esin Sokak-Manolya Sokak Kesişim ve Şevket Paşa Caddesi’ne Çıkan Tüm Yollar,

  • Piyalepaşa Bulvarı D-100 Kuzey Ayrımları Adliye İstikameti,

  • Vatan Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi,

  • Kağıthane Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi,

  • Abide-İ Hürriyet Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi,

  • Akgül Sokak ile Engin Sokak Kesişimi,

  • Dr. Cemil Bengü Caddesi ile Funda Sokak Kesişimi,

  • Taş Ocağı Caddesi ile Yurt Sokak Kesişimi,

  • Çağlayan Tünel İçi Kavşağı Adliye İstikameti,

  • Yeniyol Caddesi,

  • D100 Kuzey Çağlayan Yan Yol Ayrımları,

  • D100 Güney Çağlayan Yan Yol Ayrımları.

ALTERNATİF YOLLAR

-Çiftecevizler Caddesi,

-Sıracevizler Caddesi,

-Silahşör Caddesi,

-Abide-İ Hürriyet Caddesi Şişli İstikameti,

-Halaskargazi Caddesi,

-Şişli Büyükdere Caddesi,

-Darülaceze Caddesi,

-Vatan Caddesi,

-Kağıthane Caddesi,

-D 100."

22 Mart 2025
22 Mart 2025

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İstanbul ekrem imamoğlu operasyonu
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