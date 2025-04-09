valÜ'nün yeni stratejik yatırımcıları İstanbul Portföy ve Mediazone oldu

Türkiye kitle fonlaması ekosisteminin önde gelen markalarından valÜ, İstanbul Portföy ve Mediazone gibi güçlü kurumsal yatırımcıların yanı sıra Alpaslan ENSARİ, Tufan DERİNER ve Turgay OZANER gibi deneyimli yatırımcılardan yatırım aldı. Bu stratejik yatırımlarla valÜ, girişimcilik ekosistemine daha güçlü bir destek sunarak, yüksek potansiyelli şirketleri yatırımcılarla buluşturma kapasitesini artıracak.

Bugüne kadar 1 milyar Türk lirasının üzerinde kaynak yaratılan ve 40 binden fazla yatırımcının dahil olduğu kitle fonlaması sektörü, Türkiye’de yatırımcılara ve girişimcilere yeni fırsatlar sağlamayı sürdürüyor. valÜ, finans ve girişimcilik sektörlerinde deneyimli Yatırım Komitesi ve uzman kadrosuyla yatırım arayışındaki girişimcilere hem finansman, hem de gelecek vizyonları için destek sunuyor. Bunun yanında titiz proje seçimi süreci ve sahip olduğu MKK, e-Devlet ve Takasbank entegrasyonları sayesinde platform, yasal ve güvenilir bir yatırım ekosistemi sunmaya devam ediyor.

valÜ CEO’su Mert KARAMAN, şirketin yeni yatırım turu ve gelecek planlarıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"valÜ, İstanbul Portföy ve Mediazone gibi güçlü kurumların desteğiyle potansiyelini daha da ileriye taşıdı. Yeni yatırımcılarımızın desteği bizim için çok kıymetli ve birlikte çok daha büyük işlere imza atacağımıza inanıyoruz.

İleri aşamadaki ve büyük ölçekli girişim şirketlerini de kitle fonlaması yatırım turuna çıkarmak bizim için heyecan verici bir vizyon. Geleceğin unicorn ve hatta decacorn'larının valÜ'den yatırım almalarını hedefliyoruz. Çok yakında, girişimcilerimizi ve yatırımcılarımızı heyecanlandıracak güçlü bir kitle fonlaması yatırım turu ile daha karşınızda olacağız."

İstanbul Portföy kurucu ortağı Alpaslan ENSARİ ise bu stratejik iş birliği hakkında şunları söyledi:

“Kitle fonlaması Dünya'da oldukça tercih edilen ve ülkemizde hızla gelişmekte olan bir finansman yöntemi. Bu alanın ülkemizdeki gelişimini yakından takip ediyorduk ve valÜ’nün kitle fonlamasındaki yüksek potansiyelini fark ettik. Platformun hem girişimcilere hem de yatırımcılara sunduğu güçlü altyapı ve gelecek vizyonu, bizim için bu yatırım kararını destekleyen en önemli unsurlar oldu.

Bundan böyle, İstanbul Portföy'deki yılların getirmiş olduğu doğru yatırım yapma tecrübemizi valÜ’ye taşıyoruz. Ayrıca valÜ’deki ortaklığımızı da stratejik bir ortaklık olarak değerlendiriyoruz. Bu heyecan verici hikayenin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

valÜ, girişimler için geleneksel finansman yöntemlerine alternatif bir yol sunarken, yatırımcılara da potansiyeli yüksek şirketlere erken aşamada yatırım yapma imkanı sağlıyor. Yatırımcılar valÜ kitle fonlaması yatırım turları ile diledikleri tutarlarla girişimlere ortak olabiliyor. Girişimler ise SPK tarafından düzenlenmiş bu yöntem sayesinde yatırım almanın yanı sıra topluluk oluşturma imkanı elde ediyor.

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