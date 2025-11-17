HABER

Valve mühendisi: Steam Machine, piyasadaki oyun bilgisayarlarının %70’ini geride bırakıyor

Bir Valve mühendisi, Steam Machine’in piyasadaki oyun bilgisayarlarının %70’inden daha güçlü olduğunu belirtti. Mühendise göre, Steam Machine piyasadaki tüm oyunları çalıştırabilir.

Enes Çırtlık

Valve, küp tasarımlı oyun konsolu/bilgisayarı olan Steam Machine’i geçtiğimiz günlerde tanıttı. Cihaz, yarı özel 6 çekirdekli AMD Zen 4 işlemci ve 28 hesaplama birimine sahip RDNA 3 grafik birimi içeriyor. Valve, bu bilgisayarın ışın izleme ve FSR desteğiyle 4K çözünürlükte 60 FPS oyun oynatabildiğini öne sürüyor. Steam Machine'ın bu donanıma karşılık sunduğu performans merak edilirken, bir Valve mühendisi dikkat çeken bir iddia ile gündeme geldi.

"STEAM MACHINE %70'İNDEN DAHA İYİ PERFORMANS GÖSTERİYOR"

Adam Savage’ın Tested podcast’inde Valve mühendisi Yazan Aldehayyat, Steam Anketi verilerine göre Steam Machine'in piyasadaki oyun bilgisayarlarının %70'inden daha güçlü olduğunu öne sürdü.

Valve mühendisi, Steam Machine'ın piyasadaki tüm oyunları çalıştırabildiğini de iddia etti.

Steam Machine'ın henüz fiyatı açıklanmadı. Fiyat açıklanana kadar da Steam Machine'ın pazar segmentinde tam olarak nereye yerleşeceği de kestilemiyor. Yine de şirketin rekabetçi bir fiyat sunması öngörülüyor.

