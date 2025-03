Windows’ta sabit disk neden C’den başlar? Neden Yerel Disk (A:) veya Yerel Disk (B:) değil?

Bilgisayar ve benzeri birçok teknolojik cihaz sayesinde insanlar çeşitli işlemleri kısa sürede yapabilmekte ve internet aracılığı ile anında aradıkları bilgilere ulaşım sağlamaktadır. Her bilgisayarın kendine özgü bir işletim sistemi vardır. Windows tabanlı işletim sistemi de bu sistemler arasında yer almaktadır. Windows bilgisayar kullanan birçok kişinin aklına sabit diskin neden C harfinden başladığı konusu gelebilmektedir. Bu konunun hikâyesi çok eski tarihlere kadar uzanmaktadır.

Sabit disk nedir?

Teknolojik cihazlarda önemli olan verileri saklamak ve korumak için depolama alanına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tür cihazlarda belge, dosya, resim, video ve daha birçok içeriği saklamaya yarayan hafıza aracı, sabit disk olarak tabir edilmektedir. Hard Disk olarak da isimlendirilen bu diskler cihaz bünyesindeki tüm bilgileri kalıcı olarak saklama niteliği taşımaktadır. Manyetik bir özelliğe sahip olan bu diskler kayıt alanı olarak da anılabilmektedir.

Günümüzde hem özellikleri hem de sunduğu avantajları ile dikkat çeken birden fazla sabit disk türü bulunmaktadır. Kullanıcılar kendilerine en uygun olanı tercih ederek cihazlarındaki verilerini daha güvenli bir ortamda saklama şansına sahiptir. Kimi insanlar Android, kimisi iOS, kimisi ise Windows işletim sistemine sahip cihaz kullanılır. Windows işletim sistemi özellikle bilgisayar kullanıcıları arasından en sık tercih edilen işletim sistemlerinden biridir.

Windows’ta sabit disk neden C’den başlar?

Günümüzde birçok farklı işletim sistemi ile çalışan çeşitli teknolojik cihazlar vardır. Bu cihazlar sunduğu özellikler ve faydalarına göre tercih edilmektedir. Genel olarak en sık Microsoft firması tarafından üretilip tasarlanan Windows işletim sistemine sahip masaüstü ya da laptop gibi bilgisayarlar kullanılmaktadır. Bu tür cihazlar içerisinde yer alan verilerin kalıcı olarak korunması kullanıcılar için oldukça önemli bir konudur. Bu konuda kullanıcılara yarar sağlayan ve depolama alanı olarak tabir edilen sabit diskler öne çıkmaktadır.

Windows işletim sisteminde her bir sabit disk belirli bir harf ile simgelenmektedir. Bunun yanı sıra bu işletim sisteminde sabit diskler harf olarak C harfi ile başlamaktadır. Tam da bu noktada çoğu kullanıcı sabit diskin neden özellikle bu harfle başladığını sorgulamaktadır. Windows’ta sabit diskin C harfi ile başlamasının sebepleri şunlardır:

Teknolojik cihazlar içerisinde A ve B olmak üzere iki farklı disket sürücüsü daha vardır. Bu disket sürücüleri çok uzun zamandır var olduğundan isimlerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Ancak sonrasında sabit diskler ortaya çıktığı için doğal olarak ilk sabit disk C harfi ile anılmaya başlamıştır.

C harfi ile anılan sabit disk, cihazın ana sabit disk alanında yer almakta ve bu alan yalnızca Windows işletim sistemi ile bu sistemi içeren çeşitli verileri depolamaktadır.

Daha önce cihazda bulunan sabit diskler E veya D harfi ile simgelenirken sonrasında C harfiyle anılan sabit disk devreye girmiş ve bu disk fiziksel olarak da kullanılabilir hale gelmiştir.

Neden Yerel Disk (C:), neden Yerel Disk (A:) veya Yerel Disk (B:) değil?

Windows işletim sistemine sahip ilk cihaz bilgisayar olarak bilinir. Günümüzde artık dizüstü bilgisayar, tablet gibi cihazlarda da bu işletim sistemine yer verilmektedir. Windows’ta sabit disk denildiğinde ilk akla gelen C harfi ile bilinen ve cihazın adeta kalbi olarak tanımlanan sabit disk veri depolama alanıdır.

Windows işletim sistemine sahip teknolojik cihazlarda sabit diskin doğrudan C harfi ile anılmasının ana nedeni yerel disk yani disket sürücüsü olarak da ifade edilen A ve B sürücülerinden farklı bir özelliğe sahip olmasıyla ilgilidir. A ve B yerel disk sürücüleri, disket sürücüsü alanında konumlanırken C sabit diski ise ana sabit disk kısmında konumlanmaktadır.