Son dakika | Toplantı İstanbul'a taşındı! Özgür Özel'den 'Ekrem İmamoğlu' isyanı: "Onların yazılması terörse ben terörist olayım"

19 Mart ekonomiye büyük zarar verdi. Mehmet Şimşek vallahi "İstifa edeceğim" diyormuş. Mehmet Şimşek, sen bu darbe girişiminin içindesin, aparatlarından birisin. Bu Mehmet Şimşek'i dünyanın neresinde iyi ekonomist bilen varsa görevi bitince Londra'da mondrada işe almaya kalkan olursa MASAK, Mehmet Şimşek'e bağlıdır. Bu rezalete kurumunu alet etmiştir. Bu adamın insan olarak da ekonomist olarak da güvenilecek hiçbir yanı yoktur. Dünya Mehmet Şimşek'i yalancı bir davaya yalan rapor ürettiren, ekonomiyi bir kişinin korkuları için yakan adam olarak tanısın.