Son dakika | Toplantı İstanbul'a taşındı! Özgür Özel'den 'Ekrem İmamoğlu' isyanı: "Onların yazılması terörse ben terörist olayım"

Son dakika haberi: CHP TBMM grubu Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk kez toplandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İmamoğlu'nu Silivri Cezaevi'nde ziyaretinden kısa süre sonra başlayan toplantı İstanbul'da gerçekleşiyor. Özel'in tutuklamaya ve son gelişmelere yönelik vereceği mesajlar merak konusuydu. Protestocuların "marjinal" olarak tanımlanmasına tepki gösteren Özel "Bir marjinal varsa birbiriyle dayanışan, kol kola giren, birlikte slogan atan, demokrasiyi ve bu ülkenin yarınlarını savunan gençler değil, onların hepsinin birden nefretini kazanan sizlersiniz marjinal" dedi.
İşte Özgür Özel'in konuşmasından satır başları:
Biz bugün İstanbul'dayız tam kadro. 7 gündür Türkiye kumpasa karşı meydanlarda itiraz ediyor, tepkisini gösteriyor. Meydanlarda toplanıyoruz, miting yapmıyoruz. Bir darbe girişimine karşı direniyoruz.
Buradan Ekrem İmamoğlu'na, Resul Emrah Şahan'a veya herhangi bir belediye başkanımıza sorulacak tek soru yoktur. Batıdaki Kürtlerin yönetimde temsil edilebilmeleri için belediye meclis üyeliklerine yazılmaları terörse, ben terörist olayım kardeşim! Demokrasi bunun adı, demokrasi!
19 Mart ekonomiye büyük zarar verdi. Mehmet Şimşek vallahi "İstifa edeceğim" diyormuş. Mehmet Şimşek, sen bu darbe girişiminin içindesin, aparatlarından birisin. Bu Mehmet Şimşek'i dünyanın neresinde iyi ekonomist bilen varsa görevi bitince Londra'da mondrada işe almaya kalkan olursa MASAK, Mehmet Şimşek'e bağlıdır. Bu rezalete kurumunu alet etmiştir. Bu adamın insan olarak da ekonomist olarak da güvenilecek hiçbir yanı yoktur. Dünya Mehmet Şimşek'i yalancı bir davaya yalan rapor ürettiren, ekonomiyi bir kişinin korkuları için yakan adam olarak tanısın.
Tayyip Erdoğan'ın annesine edilmiş küfrü kendi anneme edilmiş sayarım. Bizim işimiz temiz dilledir; hakaretle, küfürle değildir.
Bir marjinal varsa birbiriyle dayanışan, kol kola giren, birlikte slogan atan, demokrasiyi ve bu ülkenin yarınlarını savunan gençler değil, onların hepsinin birden nefretini kazanan sizlersiniz marjinal.
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