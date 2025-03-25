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  4. Son dakika | Toplantı İstanbul'a taşındı! Özgür Özel'den 'Ekrem İmamoğlu' isyanı: "Onların yazılması terörse ben terörist olayım"

Son dakika | Toplantı İstanbul'a taşındı! Özgür Özel'den 'Ekrem İmamoğlu' isyanı: "Onların yazılması terörse ben terörist olayım"

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
25.03.2025 14:40
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Son dakika haberi: CHP'nin grup toplantısı bugün İstanbul'da! Ekrem İmamoğlu'yla tutuklu bulunduğu cezaevinde görüştükten sonra toplantıda mesajlar veren Genel Başkan Özgür Özel, İmamoğlu hakkındaki 'terör' suçlamasıyla ilgili çarpıcı bir çıkışa imza attı. Özel ayrıca 19 Mart'ta İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ekonomiye büyük zarar verdiğini belirterek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i sert sözlerle hedef aldı.

Son dakika | Toplantı İstanbul'a taşındı! Özgür Özel'den 'Ekrem İmamoğlu' isyanı: "Onların yazılması terörse ben terörist olayım"

Son dakika haberi: CHP TBMM grubu Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk kez toplandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İmamoğlu'nu Silivri Cezaevi'nde ziyaretinden kısa süre sonra başlayan toplantı İstanbul'da gerçekleşiyor. Özel'in tutuklamaya ve son gelişmelere yönelik vereceği mesajlar merak konusuydu. Protestocuların "marjinal" olarak tanımlanmasına tepki gösteren Özel "Bir marjinal varsa birbiriyle dayanışan, kol kola giren, birlikte slogan atan, demokrasiyi ve bu ülkenin yarınlarını savunan gençler değil, onların hepsinin birden nefretini kazanan sizlersiniz marjinal" dedi.

"BÜTÜN TUŞLARA AYNI ANDA BASTILAR"

İşte Özgür Özel'in konuşmasından satır başları:

  • Biz bugün İstanbul'dayız tam kadro. 7 gündür Türkiye kumpasa karşı meydanlarda itiraz ediyor, tepkisini gösteriyor. Meydanlarda toplanıyoruz, miting yapmıyoruz. Bir darbe girişimine karşı direniyoruz.

  • Organize kötülükle karşı karşıya olduğumuzu biliyorduk. Bütün tuşlara aynı anda bastılar. Seçimi hazmedemediler, hizmetleri aksattılar. İlk işim Saraçhane'yi savunmaya geçmek oldu. Bu darbeye sonuna kadar karşıyız.

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"HESABA KATAMADILAR"

  • Bütün darbeler seçilmişe karşı seçilmemişi getirmek için yapılır. 19 Mart darbe girişimi de seçilmiş İBB Başkanına karşı onu yenememiş hazımsız bir darbecinin atadığı kayyumu getirmek içindi. Hesaba katamadıkları 16 milyon İstanbulluya darbecileri püskürttükleri için yürekten teşekkür ediyoruz.

"'KENT UZLAŞISI' BİZİM DEĞİL, DEM PARTİ'NİN TANIMLAMASI"

  • Terör suçlamasında üzerine basa basa söyledikleri bir şey var: Diyorlar ki "CHP, DEM Parti'yle kent uzlaşısı yaptı." 'Kent uzlaşısı' bizim değil, DEM Parti'nin bir tanımlamasıdır. Reddettiğim için değil, doğrusunu herkes bilsin diye söylüyorum. Bizim tanımlamamız Türkiye ittifakı, İstanbul ittifakı, Şişli ittifakı...

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"BELEDİYE MECLİS ÜYELİKLERİNE YAZILMALARI TERÖRSE, BEN TERÖRİST OLAYIM KARDEŞİM"

  • Buradan Ekrem İmamoğlu'na, Resul Emrah Şahan'a veya herhangi bir belediye başkanımıza sorulacak tek soru yoktur. Batıdaki Kürtlerin yönetimde temsil edilebilmeleri için belediye meclis üyeliklerine yazılmaları terörse, ben terörist olayım kardeşim! Demokrasi bunun adı, demokrasi!

  • Sakın özgür basına dokunmayın. Alet olmayanların başında canımız Halk TV, gözümüz kulağımız Sözcü TV, korkusuz Tele 1 var.

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MEHMET ŞİMŞEK'İ HEDEF ALDI: DÜNYA ONU BÖYLE TANISIN!

  • 19 Mart ekonomiye büyük zarar verdi. Mehmet Şimşek vallahi "İstifa edeceğim" diyormuş. Mehmet Şimşek, sen bu darbe girişiminin içindesin, aparatlarından birisin. Bu Mehmet Şimşek'i dünyanın neresinde iyi ekonomist bilen varsa görevi bitince Londra'da mondrada işe almaya kalkan olursa MASAK, Mehmet Şimşek'e bağlıdır. Bu rezalete kurumunu alet etmiştir. Bu adamın insan olarak da ekonomist olarak da güvenilecek hiçbir yanı yoktur. Dünya Mehmet Şimşek'i yalancı bir davaya yalan rapor ürettiren, ekonomiyi bir kişinin korkuları için yakan adam olarak tanısın.

  • 15 buçuk milyon kişi geldi, seçti, tarihe geçti.

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  • İBB başkanvekiline teslim edilene kadar Saraçhane'deyim. Saraçhane'yi bırakamayız. Taksim'e bir gün mutlaka hep birlikte gidelim. Ama şu an kim diyorsa orayı bölmek için söylüyor. Bugün Taksim'e gitmek için kemerlere doğru 3-5 bin kişinin gitmesi, o bahaneyle bütün meydana gaz sıkılması doğru bir strateji değil.

"BİR MARJİNAL VARSA O SİZSİNİZ"

  • Tayyip Erdoğan'ın annesine edilmiş küfrü kendi anneme edilmiş sayarım. Bizim işimiz temiz dilledir; hakaretle, küfürle değildir.

  • Bir marjinal varsa birbiriyle dayanışan, kol kola giren, birlikte slogan atan, demokrasiyi ve bu ülkenin yarınlarını savunan gençler değil, onların hepsinin birden nefretini kazanan sizlersiniz marjinal.

  • Kayyımın derdi artık vatandaşın değil, uzun süredir karnı aç kalan yandaşın doyurulmasıdır. Tayyip beyin kayyımından başka bir şey beklenmez. Sakın ha aldanıp da Tayyip beyin kayığına binip demokrasiden başka bir yere gidilemez.

SARAÇHANE'YE DAVET ETTİ

  • Ekrem başkanımızın iftar sofrasına davet ediyoruz. Saraçhane'de iftarımızı yapacağız. Tüm İstanbulluları Saraçhane'ye bekliyoruz.

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Özgür Özel CHP
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