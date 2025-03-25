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  4. SON DAKİKA | Adalet Bakanı Tunç: "Boykot çağrısında hedef ekonomimizdir"

SON DAKİKA | Adalet Bakanı Tunç: "Boykot çağrısında hedef ekonomimizdir"

25.03.2025 15:12
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Son dakika haberi: İBB Başkan Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yapmış olduğu 'boykot' çağrısına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan tepki geldi. "Hakim ve savcıları kimse korkutamaz, sindiremez" diyen Bakan Tunç, boykot çağrısıyla hedefin Türkiye ekonomisi olduğunu söyledi.

SON DAKİKA | Adalet Bakanı Tunç: "Boykot çağrısında hedef ekonomimizdir"

Son dakika: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Şiddet içeren gösteren insan haklarıyla bağdaşmaz. Sokakları terörize etmenin, suç teşkil ettiği unutulmamalıdır.

"TÜRK YARGISINA SALDIRILIYOR, POLİS HEDEF GÖSTERİLİYOR"

Günlerdir yalanlarla Türk yargısına saldırılmaktadır. Polisimizi hedef göstererek çok tehlikeli girişimlerde bulunulmaktadır.

"BOYKOT ÇAĞRISINDA HEDEF EKONOMİMİZ"

Cumhurbaşkanımızın annesine alçakça hakaret edilmesini lanetliyoruz. Boykot çağrısı yapılması ve ekonomimizin hedef alınması çok yanlıştır.

Şiddet ifade özgürlüğünün aracı olamaz. Şiddet içeren gösteriler hem demokratik değerlerle hem de insan haklarıyla bağdaştırılamaz. Kamu düzenini bozmaya yönelik söylemlerin suç olduğunu unutmamalıyız.

"TEK TEK TESPİT EDİLMEKTE"

Sokağı karıştıran vandallar tek tek tespit edilmekte. Suç teşkil eden eylemler cezasız kalmaz, yargı önünde hesap verilecektir."

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır
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