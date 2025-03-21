'Ya bu akşam ya yarın...' İmamoğlu'nun gözaltına alınmasında merak edilen detay! Kulislerde konuşulanlar belli oldu

Ekrem İmamoğlu ne zaman ifade verecek, ifadesinde neler söyleyecek? Türkiye'nin bir numaralı gündemi İmamoğlu ve başkanı olduğu İBB'ye üst üste açılan soruşturmalar ve son olarak iki ayrı soruşturmada İmamoğlu'nun gözaltına alınması. Soruşturma kapsamında İBB ve TBB Başkanı İmamoğlu'na yöneltilen suçlamalardan biri de "suç örgütü yöneticisi olmak." Bu durumun İmamoğlu'nun ifade vereceği sırayı da etkileyeceği belirtiliyor.

İFADE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN DETAY

CNN TÜRK Muhabiri Sinan Ağca süreçle ilgili şu detayları verdi:

"Özellikle bu tür örgütlü suçlamalardan dolayı gözaltına alınan kişiler için gözaltı süreci 4 gün oluyor. Bu 4 gün boyunca ifade işlemleri devam da edebilir. Bu noktayı tabii ki belirtmekte fayda var. Gözaltına alınan şüphelilerin ikinci günden itibaren ifade işlemlerine başlandı. Bu noktada kademe kademe ifadeler alınıyor. İfadelerin başladığı noktada tabiri caizse en zayıf halkadan ya da o suçlamalar arasında belki de en az suçlama ile suçlanan kişilerin ifade işlemleri yavaş yavaş başlıyor. En üste doğru bu süreç ilerliyor.

İMAMOĞLU NE ZAMAN İFADE VERECEK?

Hazırlanan soruşturma dosyasında Ekrem İmamoğlu, suç işlemek için kurulan örgütün lideri olarak iddia ediliyordu. Bu noktada Ekrem İmamoğlu'nun en son ifade vereceğini belirtelim. İki ayrı soruşturmada adı geçiyordu. Hem terörle mücadele ekiplerine hem de mali suçlarla mücadele ekiplerine ifade verecek. Ekrem İmamoğlu'nun ya bu akşam içerisinde ya da yarın sabah itibariyle ifade işlemlerine başlanması bekleniyor."

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER

Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik olarak yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, iş insanı Ali Nuhoğlu ve sanatçı Ercan Saatçi'nin de olduğu şüpheliler, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Ek Hizmet Binası'nda sağlık kontrolünden geçirildi.

Polis nezaretinde hastaneye getirilen şüphelilerin arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu öğrenildi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır