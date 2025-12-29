HABER

Yalova'da DEAŞ saldırısı sonrası Bahçeli'den 'terörsüz Türkiye' vurgusu: Hiçbir saldırı bizi geri döndüremeyecek"

Yalova'daki hain DEAŞ saldırısının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'den ilk açıklama geldi. Bahçeli "Hiçbir iç ve dış mahreçli saldırı, suikast veya sabotaj haklı davamızdan, “Terörsüz Türkiye” kararlığımızdan geri döndüremeyecektir" mesajı verdi.

Hazar Gönüllü

Yalova'daki DEAŞ operasyonunda çıkan çatışmada üç polis memuru şehit oldu. Türkiye'yi yasa boğan şehit haberinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklama yaptı.

"YENİ BİR KANLI PROVOKASYON BU SABAH YALOVA’DA SAHNELENDİ"

Açıklamasında "terörsüz Türkiye" vurgusu yapan Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"“Terörsüz Türkiye” hedefiyle birlikte iç barış, güvenlik ve huzur ortamının güçlendiği bir dönemde, Siyonist-Emperyalist alçaklığın maşa örgütü, insanlığın ortak düşmanı DEAŞ terör örgütünün yeni bir kanlı provokasyonu bu sabah saatlerinde Yalova’da sahnelenmiştir. DEAŞ’lı teröristlere yapılan operasyon sırasında üzülerek ifade ediyorum ki, üç kahraman polis memurumuz şehit düşmüş, sekiz polis memurumuzla beraber bir bekçimiz de yaralanmıştır.

Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet; muhterem ailelerine, Emniyet Teşkilatımıza, milletimize ve ülkemize sabırlar ve başsağlığı diliyorum.

Yaralanan kahramanlarımıza sağlık, sıhhat ve acil şifalar niyaz ediyorum.

"ÜLKEMİZİ VE MİLLETİMİZİ YILDIRAMAYACAK"

Hiçbir iç ve dış mahreçli saldırı, suikast veya sabotaj haklı davamızdan, “Terörsüz Türkiye” kararlığımızdan geri döndüremeyecektir. Özellikle kiralık katil olarak sahaya sürülen DEAŞ terör örgütünün malumu olduğumuz husumet cephesi tarafından üzerimize salınması ülkemizi ve milletimizi yıldıramayacak, milli azim ve duruşumuzu sarsamayacaktır. “Terörsüz Türkiye” hedefinin ne kadar isabetli ve tarihi bir politik tasavvur olduğu daha iyi anlaşılmıştır. DEAŞ’ın uyuyan ya da uyanık, atıl ya da hareketli terörist hücrelerinin temizlenmesi hususunda tavizsiz mücadele sürdürülecek, bu aziz vatanda hiçbir teröriste, hiçbir hain ve düşman emeline müsaade edilmeyecektir Milletimiz müsterih olsun, terör musibetinin kökü her cihetten kazınacaktır."

