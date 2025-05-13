Yangında eşini ve 2 çocuğunu kaybedip, sinir krizi geçirmişti! İtfaiye eri baba hakkında karar belli oldu: Şoke eden 'İlişki' detayı

Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda yangının şüphelileri olarak belirlenen Turgay Ahmet Gezgin ve birlikteliği olduğu F.T. isimli şahıs, 13 Mayıs 2025 günü saat 03.00 sıralarında düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Gezgin’in tutuklanmasına karar vererek cezaevine gönderdi. Diğer şüpheli hemşire F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YANGINDA EŞİ VE İKİ ÇOCUĞUNU KAYBETMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere, söz konusu yangında Turgay Gezgin’in eşi Fatma Dere Gezgin ile çiftin iki çocuğu hayatını kaybetmişti.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Turgay Gezgin'in mahkemedeki ifadesi de ortaya çıktı. Gezgin ifadesinde, yangının çıktığı gece telefon uygulaması üzerinden arkadaşlarına ‘Yaşadığım apartmandan doğal gaz kokusu geliyor’ diyerek eve gittiğini, anahtarını kaybettiği için kapıyı çaldığını fakat kapının açılmaması üzerine sahur yapmak için itfaiyedeki arkadaşların yanına geri gittiğini söylediği öğrenildi. Nişanlısı hemşire F.T. ise iddiaları kabul etmedi. F.T., olaydan birkaç gün önce Turgay Gezgin’in kendisine, eşini sevmediğini defalarca söylediğini ve aralarındaki ilişki durumunu düzelteceğini söylediğini ifade etti. Ayrıca, Turgay Gezgin ile F.T. arasında yaklaşık 1 yıldır gönül ilişkisi olduğu öğrenildi.

(İHA-DHA)