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Yargı paketi Resmi Gazete'de yayınlandı, tahliyeler başladı! Görüntüler Sincan Cezaevi'nden: Davul zurnayla karşılaşdılar

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 10. Yargı Paketi gereğince bazı hükümlüler tahliye edilmeye başlandı. Sincan Cezaevi'nden bir grup hükümlünün tahliyesi gerçekleşti. Tahliye edilen hükümlüler, yakınları tarafından davul zurnayla karşılandı.

Yargı paketi Resmi Gazete'de yayınlandı, tahliyeler başladı! Görüntüler Sincan Cezaevi'nden: Davul zurnayla karşılaşdılar
Mustafa Fidan

Kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak bilinen yeni infaz düzenlemesi 4 Haziran'da meclisten geçti ve aynı gün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece binlerce mahkumun tahliye edilmesinin önü açıldı.

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SİNCAN CEZAEVİ'NDE TAHLİYELER BAŞLADI

Kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla birlikte cezaevlerinden tahliyeler de başladı. Ankara'daki Sincan Cezaevi'nden tahliye edilen bir grup hükümlü, davul zurna ile karşılandı.
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ÖMER ÇELİK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

AK Parti MYK'sı sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tahliyelerle ilgili soruya şu yanıtı vermişti; "Yeni infaz düzenlemesi, Cumhurbaşkanımızın onayı ile hayata geçecek. Hepimiz sürecin hızlı şekilde hayata geçmesini arzu ediyoruz. Bayramdan önce gerçekleşmesine yönelik beklenti vardı fakar tahliyeler için bir takım prosedürler var. Çalışmalarımız sürüyor."

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mahkeme tahliye yargı paketi
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