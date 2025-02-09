Yayın kuruluşlarına uyarı sonrası RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den yeni açıklama: "Bazıları fazla alındı, RTÜK bu sorumlulukla hareket etmeye devam edecek"

Yayıncı kuruluşlara ana haber bültenleriyle ilgili genel bir uyarı yayımlandı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin bu uyarının haberleştirilme şekliyle ilgili yeni bir açıklama paylaştı.

"BU UYARIDAN FAZLACA ALINDILAR"

"Bazı medya kuruluşlarımız bu uyarıdan fazlaca alınarak konuyu bilinçli bir şekilde “basına sansür” olarak yansıttılar" diyen Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda şunları kaydetti:

"ANAYASA SONSUZ BİR HÜRRİYET VERMİYOR"

"Anayasamız, basın hürriyetini güvence altına almış ancak sonsuz bir hürriyet de vermemiştir. (Basın hürriyetinin sınırlanmasında, Anayasanın 26. ve 27. maddeleri hükümleri uygulanır.) Ayrıca 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesinde yayıncı kuruluşlarımızın uyması gereken kurallar ve bu kuralların ihlal edilmesi durumunda uygulanacak yaptırımlar net bir şekilde anlatılmıştır.

"ASLA GEÇİT VERMEYECEK"

Bilinmelidir ki RTÜK sosyal medya baskıları ve algı operasyonlarıyla değil, kanunun kendine yüklediği yetkiyle görevini yerine getirmektedir. Bundan sonrada bu sorumlulukla hareket etmeye devam edecektir. Ekranlarda genel ahlaka aykırı, şiddet içeren, çocuklarımızın ve gençlerimizin ruhsal ve fiziksel gelişimini olumsuz etkileyen, aile kurumumuzu hedef alan, özel hayatın gizliliğini ihlal eden, kişi ve kurumlarımızı aşağılayan, suçu ve suçluyu öven, manipülasyon ve dezenformasyon içeren, maksatlı ve taraflı yayıncılığa asla geçit vermeyecektir. İhlal eden yayıncı kuruluşlarımıza gerekli yaptırımlar en üst sınırdan uygulanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Şahin, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda haber bültenleri ve haber programlarına yönelik incelemelerde tarafsızlıktan uzak, maksatlı yorumlar yapıldığının tespit edildiğini bildirmişti. Şahin ayrıca "Kanunun bize verdiği yetki doğrultusunda gerekli yaptırımlar en üst sınırdan uygulanacaktır" ifadelerini kullanmıştı.