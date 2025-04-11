Yedisuyu fayı nerede? Yedisuyu fayı nereden geçiyor, nereleri ve hangi illeri etkiler?

Türkiye, deprem coğrafyasında yer alan bir ülke olarak öne çıkmaktadır. Deprem gerçeğiyle yaşamaya devam edilirken, Bingöl’de gerçekleştirilen “Bingöl'ün Depremselliği ve Deprem Dirençli Bingöl” adlı bir konferansta konuşmacı olan Prof. Dr. Naci Görür, Yedisu Fayı için olası depreme yönelik bilgilendirme yapmıştır. Naci Görür’ün “250 senelik periyot bugün dolmuştur. Yedisu Fayı’nın eli kulağında” açıklamalarından sonra Yedisuyu fayı nereleri etkiler sorusuna yanıt aranmaya başlanmıştır.

Yedisuyu fayı nerede?

Deprem riskiyle karşı karşıya olan bir ülke olarak Türkiye'de, bu konu hakkındaki bilimsel araştırmalar da yapılmaya devam etmektedir. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür tarafından yapılan açıklamalar sonrasında ise önemli faylardan biri olan Yedisu Fayı dikkat çekmiştir.

Yedisu Fayı, Kuzey Anadolu Fayı'nın (KAF) doğu bölümünde, Erzincan Havzası'nın doğusundan Bingöl’ün Yedisu ilçesine kadar devam eden ve yaklaşık 75 kilometrelik bir hattı tanımlamaktadır.

Bingöl Belediyesi’ne ait Konferans Salonu’nda düzenlenen 'Bingöl’ün Depremselliği ve Deprem Dirençli Bingöl' etkinliğinde konuşmacı olarak yer alan Görür, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın doğu bölümünde bulunan Yedisu Fayı'nın büyük bir deprem yaratma olasılığına dikkat çekmiştir.

Yedisuyu fayı hangi illeri etkiler?

Yedisu Fayı, Erzincan ve Bingöl şehirleri arasında yer almaktadır. 1939 yılında gerçekleşen Erzincan Depremi'nde bile kırılmayan Yedisu Fayı, en son 1784’te kırılmış ve günümüze kadar devam eden 241 yıl boyunca enerji biriktirmiştir. Erzincan’ın Üzümlü ilçesinden başlayan ve Bingöl’ün Yedisu ilçesine kadar devam eden fay hattında büyük bir deprem olursa yankılarının sadece bu iki şehir ile sınırlı kalmayacağı belirtilmektedir. Fayın 75 kilometre uzunluğa sahip olması bölgeyi etkileyen bir deprem riskini göstermektedir. Dolayısıyla bu fay yakın bölgedeki Tunceli, Elazığ, Muş, Erzurum ve Diyarbakır gibi şehirleri de tehdit etmektedir. Bununla birlikte fayın çevresinde bulunan diğer aktif faylarla etkileşime geçme ihtimali de olduğundan depremin yıkıcılığı daha da artabilir.