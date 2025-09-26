Yemekten zehirlenerek ölen iki çocuğun acılı anne babası konuştu: "Hastane 'durumları iyi' dedi, yolda oğlumun vefat haberini aldım"

Eyüpsultan’da bir ailenin iki çocuğu, akşam yedikleri yemeğin ardından fenalaştı. Hastaneye kaldırılan çocuklar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çocuklarını kaybeden anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı. Diğer yandan, zehirlenme şüphesiyle hastaneye giden anne baba ve iki çocuğunun hastanedeye girdikleri anın görüntüleri paylaşıldı.

AKŞAM YEMEĞİNDEN SONRA ANNE BABA VE İKİ ÇOCUĞU FENALAŞTI

Ekol TV muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'in özel haberine göre, Eyüpsultan'da bir apartmanın giriş katında yaşayan 4 kişilik bir ailenin 4 yaşındaki erkek çocuğu ile 2 yaşındaki kız çocuğu, yedikleri akşam yemeğinin ardından fenalaştı. Anne ve baba, çocuklarını hemen hastaneye götürdü. İlk tedavinin ardından taburcu edilerek evlerine geri dönen çocuklar, bir süre sonra yeniden fenalaştı. Aile, çocukları bir kez daha hastaneye kaldırdı ancak maalesef iki kardeş de kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"SABAHA KADAR KUSTUK"

Çocuklarını kaybeden anne kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olmak üzere hastanede tedavi gördü. Acılı anne ve babanın ifadeleri de ortaya çıktı. Anne Aleyna Birkent, akşam 22.00 sıralarında ailece yemek yediklerini, kendisi, eşi ve Rabia'nın tavuk ile salçalı makarna, oğlunun ise sadece salçalı makarna yediğini söyleyerek şu ifadeyi verdi: "Eşime ve çocuklarıma salçalı makarna ve tavuk göğüs yaptım. Ben, eşim ve Rabia tavuk ve makarna yedik. Oğlum sadece salçalı makarna yedi. Makarnanın içerisinde tavuk suyu yoktu. Başkaca ortak yediğimiz bir şey yoktur. Ertesi gün yani sabah saatlerinde hastaneye gittik çünkü gece boyunca sabaha kadar ben kocam ve çocuklarım kustuk çok rahatsız olmuştuk. Gittiğimiz özel hastane beni Sultangazi’de bulunan hastaneye sevk etti kalbimde hasar ve zayıflama olduğu için. Görümcem bana el yapımı salça getirmişti. Salçayı nereden getirdi bilmiyorum. Ben bu bahse konu salçayı hazırladığım yemekte kullanmıştım. İlk kullanışımdı ayrıca öyle hatırlıyorum. Şüphelendiğim bir durum yok."

"HASTANE DURUMUNUZ İYİ DEDİ, YOLDAYKEN OĞLUMUN VEFAT HABERİNİ ALDIM"

Baba Yücel Birkent de, "Eşim bize daha öncesinde mahalle almış olduğum tavuk göğsünü ve salçalı makarna yaptı" dedi. Yücel Birkent ifadesinde şunları söyledi: "Oğlum Alparslan tavuk yemedi makarna yedi kızım ve eşim tavuk yediler mi emin değilim. Hepimiz salçalı makarna yedik. Gece saatlerinde ben, eşim ve çocuklarım kusmaya başladık ben ayrıca bayıldım. Gittiğimiz özel Hastanede çocuklar iyi yarın kontrole gelin gidebilirsiniz dedi ben de çocuklarıma alıp eve gittim. Ertesi gün tekrar oğlum Alparslan’la hastaneye kontrol için gittik durumu çok kötü değildi. Sadece terliyordu sonrasında ben de önemli bir şey yok diye eşimin yanına Sultangazi’deki hastaneye gidiyordum o sırada Alparslan’ın vefat haberini aldım.

