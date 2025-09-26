HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yemekten zehirlenerek ölen iki çocuğun acılı anne babası konuştu: "Hastane 'durumları iyi' dedi, yolda oğlumun vefat haberini aldım"

İstanbul'da akşam yemeği yedikten sonra fenalaşarak hayatını kaybeden 2 ve 4 yaşındaki iki kardeşin ölüm sebebi araştırılıyor. Acılı anne ve babanın yaşanan olaydan sonra ifadeleri ortaya çıktı. Anne Aleyna Birkent, görümcesinden aldığı salçayı yemekte kullandığın ama bundan şüphelenmediğini belirtirken, baba Yücel Birkent ise, "Gittiğimiz özel Hastanede çocuklar iyi yarın kontrole gelin gidebilirsiniz dedi. Eşimin yanına hastaneye giderken oğlum Alparslan'ın vefat haberini aldım" dedi.

Yemekten zehirlenerek ölen iki çocuğun acılı anne babası konuştu: "Hastane 'durumları iyi' dedi, yolda oğlumun vefat haberini aldım"

Eyüpsultan’da bir ailenin iki çocuğu, akşam yedikleri yemeğin ardından fenalaştı. Hastaneye kaldırılan çocuklar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çocuklarını kaybeden anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı. Diğer yandan, zehirlenme şüphesiyle hastaneye giden anne baba ve iki çocuğunun hastanedeye girdikleri anın görüntüleri paylaşıldı.

Yemekten zehirlenerek ölen iki çocuğun acılı anne babası konuştu: "Hastane durumları iyi dedi, yolda oğlumun vefat haberini aldım" 1

AKŞAM YEMEĞİNDEN SONRA ANNE BABA VE İKİ ÇOCUĞU FENALAŞTI

Ekol TV muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'in özel haberine göre, Eyüpsultan'da bir apartmanın giriş katında yaşayan 4 kişilik bir ailenin 4 yaşındaki erkek çocuğu ile 2 yaşındaki kız çocuğu, yedikleri akşam yemeğinin ardından fenalaştı. Anne ve baba, çocuklarını hemen hastaneye götürdü. İlk tedavinin ardından taburcu edilerek evlerine geri dönen çocuklar, bir süre sonra yeniden fenalaştı. Aile, çocukları bir kez daha hastaneye kaldırdı ancak maalesef iki kardeş de kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yemekten zehirlenerek ölen iki çocuğun acılı anne babası konuştu: "Hastane durumları iyi dedi, yolda oğlumun vefat haberini aldım" 2

"SABAHA KADAR KUSTUK"

Çocuklarını kaybeden anne kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olmak üzere hastanede tedavi gördü. Acılı anne ve babanın ifadeleri de ortaya çıktı. Anne Aleyna Birkent, akşam 22.00 sıralarında ailece yemek yediklerini, kendisi, eşi ve Rabia'nın tavuk ile salçalı makarna, oğlunun ise sadece salçalı makarna yediğini söyleyerek şu ifadeyi verdi: "Eşime ve çocuklarıma salçalı makarna ve tavuk göğüs yaptım. Ben, eşim ve Rabia tavuk ve makarna yedik. Oğlum sadece salçalı makarna yedi. Makarnanın içerisinde tavuk suyu yoktu. Başkaca ortak yediğimiz bir şey yoktur. Ertesi gün yani sabah saatlerinde hastaneye gittik çünkü gece boyunca sabaha kadar ben kocam ve çocuklarım kustuk çok rahatsız olmuştuk. Gittiğimiz özel hastane beni Sultangazi’de bulunan hastaneye sevk etti kalbimde hasar ve zayıflama olduğu için. Görümcem bana el yapımı salça getirmişti. Salçayı nereden getirdi bilmiyorum. Ben bu bahse konu salçayı hazırladığım yemekte kullanmıştım. İlk kullanışımdı ayrıca öyle hatırlıyorum. Şüphelendiğim bir durum yok."

Yemekten zehirlenerek ölen iki çocuğun acılı anne babası konuştu: "Hastane durumları iyi dedi, yolda oğlumun vefat haberini aldım" 3

"HASTANE DURUMUNUZ İYİ DEDİ, YOLDAYKEN OĞLUMUN VEFAT HABERİNİ ALDIM"

Baba Yücel Birkent de, "Eşim bize daha öncesinde mahalle almış olduğum tavuk göğsünü ve salçalı makarna yaptı" dedi. Yücel Birkent ifadesinde şunları söyledi: "Oğlum Alparslan tavuk yemedi makarna yedi kızım ve eşim tavuk yediler mi emin değilim. Hepimiz salçalı makarna yedik. Gece saatlerinde ben, eşim ve çocuklarım kusmaya başladık ben ayrıca bayıldım. Gittiğimiz özel Hastanede çocuklar iyi yarın kontrole gelin gidebilirsiniz dedi ben de çocuklarıma alıp eve gittim. Ertesi gün tekrar oğlum Alparslan’la hastaneye kontrol için gittik durumu çok kötü değildi. Sadece terliyordu sonrasında ben de önemli bir şey yok diye eşimin yanına Sultangazi’deki hastaneye gidiyordum o sırada Alparslan’ın vefat haberini aldım.

Yemekten zehirlenerek ölen iki çocuğun acılı anne babası konuştu: "Hastane durumları iyi dedi, yolda oğlumun vefat haberini aldım" 4

Yemekten zehirlenerek ölen iki çocuğun acılı anne babası konuştu: "Hastane durumları iyi dedi, yolda oğlumun vefat haberini aldım" 5

(Kaynak: EKOL TV)
(Fotoğraflar: DHA)

26 Eylül 2025
26 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İki kardeşin kahreden ölümü! Akşam yemeğinden sonra fenalaştılar: İhmal iddiası... İki kardeşin kahreden ölümü! Akşam yemeğinden sonra fenalaştılar: İhmal iddiası...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kurultayların iptal istemi reddedilmişti! Gerekçeler açıklandı: "Mutlak butlan sonucunu doğurmaz"Kurultayların iptal istemi reddedilmişti! Gerekçeler açıklandı: "Mutlak butlan sonucunu doğurmaz"
Dilenciden akıllara durgunluk veren para gizleme taktiğiDilenciden akıllara durgunluk veren para gizleme taktiği

Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Eyüpsultan yemek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.