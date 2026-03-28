Yeni dönem 1 Nisan’da başlıyor! Sadece hızınız artmayacak, çok daha fazlası değişecek

Türkiye, 1 Nisan itibarıyla 5G teknolojisine merhaba demeye hazırlanıyor. Çoğumuzun aklındaki ilk soru aynı: "İnternetim ne kadar hızlanacak? Bir filmi kaç saniyede indireceğim?" Evet, 5G ile gigabit seviyesinde indirme hızlarına ulaşacağız. Ancak teknoloji dünyasında asıl heyecan yaratan şey akıllı telefonlarımızın hız testlerinde kıracağı rekorlar değil. 5G, aslında cep telefonlarımızdan ziyade etrafımızdaki "dünyanın" hızlanması anlamına geliyor. Peki ama nasıl?
4.5G ile 5G arasındaki en kritik fark bant genişliği (veri indirme hızı) değil, "ping" adıyla da bilinen gecikme süresi olacak. Bu noktada bir verinin bir cihazdan çıkıp hedefe ulaşması ve geri dönmesi için geçen süreye gecikme denildiğini belirtelim.
Mevcut 4.5G ağlarında bu süre ortalama 30-50 milisaniye civarında. Ancak 5G, bu süreyi daha da düşürmeyi vadediyor. Tıpkı bir Formula 1 pilotunun start ışıkları söndüğü andaki milisaniyelik tepki süresi gibi, cihazlar da ağa anında reaksiyon verecek. İşte bahsetmek istediğimiz detay tam olarak bu refleks hızı.
Günlük hayatta 5G'nin etkisini en hızlı hissedeceğimiz yerlerin başında oyun dünyası geliyor. 4.5G ile mobil veride bulut oyun platformlarını kullanmak veya online maçlar yapmak gayet mümkün. Ancak 5G, 4.5G’den daha düşük ping süreleri sunmayı vadediyor. 5G’nin sunduğu düşük ping süreleri sayesinde, daha minimal gecikmeyle taşınabilir bir cihaz veya akıllı telefonunuzla bulut oyun platformlarını kullanmak veya online maçlar yapmak mümkün olacak. Bu durum, özellikle anlık refleks ve milisaniyelik tepki gerektiren rekabetçi oyunlarda daha iyi hissedilecek.
4.5G teknolojisi, kilometrekare başına yaklaşık 100.000 cihazı destekleyecek kapasitededir. 5G ise kilometrekare başına 1 milyon cihaza kadar destek sunar. Bu devasa kapasite artışı, sadece insanların değil; sokak lambalarının, çöp kutularının, evimizdeki beyaz eşyaların, tarım alanlarındaki sulama sensörlerinin ve fabrikalardaki robotların aynı anda, şebekeyi tıkamadan internete bağlanabilmesi demektir. Akıllı şehirler vizyonu, 5G'nin bu devasa "cihaz taşıma" kapasitesi sayesinde gerçeğe dönüşecek.
Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımlarıyla 31 Mart’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek törenle 5G’ye geçişini resmen ilan edecek.
1 Nisan 2026’da 81 ilde 5G hizmeti kademeli olarak başlayacak. 5G ile birlikte iletişim hızı artacak.
Apple, iPhone'larda 5G teknolojisine destek vermeye 2020 yılında çıkan iPhone 12 serisiyle birlikte başladı. Eğer aşağıdaki modellerden birine sahipseniz, 1 Nisan itibarıyla 5G hızını kullanabilirsiniz:
Önemli Not: iPhone 11 ve daha eski modeller donanımsal olarak 5G desteğine sahip değildir; bu cihazlar en fazla 4.5G hızında çalışmaya devam edecektir.
Android dünyasında seçenek oldukça geniş. Samsung, Xiaomi ve diğer markaların amiral gemisi ve yeni nesil orta segment cihazları "genellikle" 5G uyumludur. Ancak yine de cihazların 5G'yi destekleyip desteklemediğinin dikkatle kontrol edilmesi gerekir.
5G ile birlikte 4.5G'ye kıyasla 10 kata varan hızlara ulaşacağız. Mevcut teknolojiyle dakikalar süren HD kalitesindeki bir filmi indirmek, 5G ile sadece saniyeler alacak.
Konser alanları veya stadyumlar gibi kalabalık ortamlardaki düşük internet hızları tarihe karışacak. 5G teknolojisi sayesinde 1 kilometrekarelik alan içinde tam 1 milyon cihaz sorun yaşamadan aynı anda veri alıp gönderebilecek.
Sadece bireysel internet kullanımını değil, akıllı şehirler, otonom araçlar ve nesnelerin internetini (IoT) de mümkün kılacak olan 5G, pek çok sektörü derinden etkileyecek:
Telefonunuzun 5G uyumlu olup olmadığını anlamak için "Ayarlar" menüsünden "Hücresel" veya "Mobil Ağlar" kısmına girip "Ses ve Veri" seçeneklerinde 5G ifadesini kontrol edebilirsiniz. Android ve iOS cihazlarda bu özellik genelde şebeke ayarları altında görünür. Ancak, 5G desteği için telefonun donanımının 5G'ye uyumlu olması şarttır.
Ayarlar Menüsü: Android'de Ayarlar > Bağlantılar > Mobil Ağlar > Şebeke Modu, iPhone'da ise Ayarlar > Hücresel > Hücresel Veri Seçenekleri > Ses ve Veri adımlarını izleyin. 5G veya NR (New Radio) ifadesi varsa cihazınız uyumludur.
Genel olarak, 2021 ve sonrasında üretilen orta-üst segment telefonların çoğu 5G uyumludur. Fakat yine de uyumsuz modeller olabileceği için 5G desteğinin kontrol edilmesi gerekir.
