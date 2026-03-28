Yeni dönem 1 Nisan’da başlıyor! Sadece hızınız artmayacak, çok daha fazlası değişecek

Türkiye, 1 Nisan itibarıyla 5G teknolojisine merhaba demeye hazırlanıyor. Çoğumuzun aklındaki ilk soru aynı: "İnternetim ne kadar hızlanacak? Bir filmi kaç saniyede indireceğim?" Evet, 5G ile gigabit seviyesinde indirme hızlarına ulaşacağız. Ancak teknoloji dünyasında asıl heyecan yaratan şey akıllı telefonlarımızın hız testlerinde kıracağı rekorlar değil. 5G, aslında cep telefonlarımızdan ziyade etrafımızdaki "dünyanın" hızlanması anlamına geliyor. Peki ama nasıl?

ASIL DEVRİM HIZDA DEĞİL, "REFLEKSTE" GİZLİ

4.5G ile 5G arasındaki en kritik fark bant genişliği (veri indirme hızı) değil, "ping" adıyla da bilinen gecikme süresi olacak. Bu noktada bir verinin bir cihazdan çıkıp hedefe ulaşması ve geri dönmesi için geçen süreye gecikme denildiğini belirtelim.

Mevcut 4.5G ağlarında bu süre ortalama 30-50 milisaniye civarında. Ancak 5G, bu süreyi daha da düşürmeyi vadediyor. Tıpkı bir Formula 1 pilotunun start ışıkları söndüğü andaki milisaniyelik tepki süresi gibi, cihazlar da ağa anında reaksiyon verecek. İşte bahsetmek istediğimiz detay tam olarak bu refleks hızı.

OYUN DÜNYASINA ETKİSİ BÜYÜK

Günlük hayatta 5G'nin etkisini en hızlı hissedeceğimiz yerlerin başında oyun dünyası geliyor. 4.5G ile mobil veride bulut oyun platformlarını kullanmak veya online maçlar yapmak gayet mümkün. Ancak 5G, 4.5G’den daha düşük ping süreleri sunmayı vadediyor. 5G’nin sunduğu düşük ping süreleri sayesinde, daha minimal gecikmeyle taşınabilir bir cihaz veya akıllı telefonunuzla bulut oyun platformlarını kullanmak veya online maçlar yapmak mümkün olacak. Bu durum, özellikle anlık refleks ve milisaniyelik tepki gerektiren rekabetçi oyunlarda daha iyi hissedilecek.

NESNELERİN İNTERNETİ (IOT) VE AKILLI ŞEHİRLER

4.5G teknolojisi, kilometrekare başına yaklaşık 100.000 cihazı destekleyecek kapasitededir. 5G ise kilometrekare başına 1 milyon cihaza kadar destek sunar. Bu devasa kapasite artışı, sadece insanların değil; sokak lambalarının, çöp kutularının, evimizdeki beyaz eşyaların, tarım alanlarındaki sulama sensörlerinin ve fabrikalardaki robotların aynı anda, şebekeyi tıkamadan internete bağlanabilmesi demektir. Akıllı şehirler vizyonu, 5G'nin bu devasa "cihaz taşıma" kapasitesi sayesinde gerçeğe dönüşecek.

TÜRKİYE'DE 5G NE ZAMAN AKTİF OLACAK?

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımlarıyla 31 Mart’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek törenle 5G’ye geçişini resmen ilan edecek.

1 Nisan 2026’da 81 ilde 5G hizmeti kademeli olarak başlayacak. 5G ile birlikte iletişim hızı artacak.

5G DESTEKLEYEN IPHONE (IOS) MODELLERİ LİSTESİ

Apple, iPhone'larda 5G teknolojisine destek vermeye 2020 yılında çıkan iPhone 12 serisiyle birlikte başladı. Eğer aşağıdaki modellerden birine sahipseniz, 1 Nisan itibarıyla 5G hızını kullanabilirsiniz:

iPhone 16e, iPhone 17e, iPhone Air

iPhone 17 Serisi: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max

iPhone 16 Serisi: iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

iPhone 15 Serisi: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 14 Serisi: iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 13 Serisi: iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 12 Serisi: iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone SE: iPhone SE (3. Nesil - 2022) ve sonrası

Önemli Not: iPhone 11 ve daha eski modeller donanımsal olarak 5G desteğine sahip değildir; bu cihazlar en fazla 4.5G hızında çalışmaya devam edecektir.

5G DESTEKLEYEN ANDROID TELEFON MODELLERİ

Android dünyasında seçenek oldukça geniş. Samsung, Xiaomi ve diğer markaların amiral gemisi ve yeni nesil orta segment cihazları "genellikle" 5G uyumludur. Ancak yine de cihazların 5G'yi destekleyip desteklemediğinin dikkatle kontrol edilmesi gerekir.

SAMSUNG GALAXY SERİSİ

S Serisi: Galaxy S21, S22, S23, S24, S25 ve yeni çıkan Galaxy S26 serisinin tüm modelleri.

Z Serisi (Katlanabilir): Galaxy Z Fold 3/4/5/6/7 ve Z Flip 3/4/5/6/7 serileri.

A ve M Serisi: Galaxy A56 5G, A36 5G, A55 5G, A54 5G, M55 5G, M33 5G gibi isminde "5G" ibaresi bulunan modeller.

XIAOMI, REDMI VE POCO SERİSİ

Xiaomi: Pro ve Ultra modelleri dahil olmak üzere Xiaomi 12, 13, 14, 15 ve 17 serisi

Redmi: Redmi Note 11 Pro 5G, Note 12 Pro 5G, Note 13 Pro+ 5G ve üstü 5G ibaresi olan modeller.

POCO: POCO F5, F6 serisi ve X serisinin (X5 Pro, X6 Pro vb.) yeni nesil 5G'li modelleri.

DİĞER MARKALAR (OPPO, VIVO, HONOR, REALME, HUAWEI)

Honor: Honor 90 5G, Honor 200, Honor 400 serisi

Huawei: Mate 40 Pro, P40 Pro (Yeni modellerde kısıtlamalar olabilir).

Realme / Vivo / OPPO: Son 3 yıl içinde çıkan amiral gemileri ve "5G" logolu orta segment cihazlar.

5G İLE HAYATIMIZDA NELER DEĞİŞECEK?

5G ile birlikte 4.5G'ye kıyasla 10 kata varan hızlara ulaşacağız. Mevcut teknolojiyle dakikalar süren HD kalitesindeki bir filmi indirmek, 5G ile sadece saniyeler alacak.

Konser alanları veya stadyumlar gibi kalabalık ortamlardaki düşük internet hızları tarihe karışacak. 5G teknolojisi sayesinde 1 kilometrekarelik alan içinde tam 1 milyon cihaz sorun yaşamadan aynı anda veri alıp gönderebilecek.

SANAYİ VE FİNANS SEKTÖRLERİNDE "KÖKLÜ DÖNÜŞÜM" BEKLENİYOR

Sadece bireysel internet kullanımını değil, akıllı şehirler, otonom araçlar ve nesnelerin internetini (IoT) de mümkün kılacak olan 5G, pek çok sektörü derinden etkileyecek:

Sanayi: Yüksek hız ve düşük gecikme süreleri sayesinde üretim hatlarındaki makineler, robotlar ve sensörler eş zamanlı olarak çalışabilecek.

Finans: Gecikme süresinin ultra düşük seviyelere inmesiyle yüksek frekanslı alım-satım ve yatırım işlemleri neredeyse anında gerçekleşecek. Gerçek zamanlı dolandırıcılık tespiti ve gelişmiş şifreleme sayesinde güvenlik artarken, bankacılık operasyonlarındaki otomasyonla maliyetler düşecek.

5G UYUMLULUĞU NASIL KONTROL EDİLİR?

Telefonunuzun 5G uyumlu olup olmadığını anlamak için "Ayarlar" menüsünden "Hücresel" veya "Mobil Ağlar" kısmına girip "Ses ve Veri" seçeneklerinde 5G ifadesini kontrol edebilirsiniz. Android ve iOS cihazlarda bu özellik genelde şebeke ayarları altında görünür. Ancak, 5G desteği için telefonun donanımının 5G'ye uyumlu olması şarttır.

TELEFONUNUZUN 5G DESTEĞİNİ KONTROL ETME YÖNTEMLERİ

Ayarlar Menüsü: Android'de Ayarlar > Bağlantılar > Mobil Ağlar > Şebeke Modu, iPhone'da ise Ayarlar > Hücresel > Hücresel Veri Seçenekleri > Ses ve Veri adımlarını izleyin. 5G veya NR (New Radio) ifadesi varsa cihazınız uyumludur.

Model İsmi: Telefonunuzun model adında "5G" ibaresi bulunabilir.

Teknik Özellikler: İnternet üzerinden telefonunuzun marka/modelini aratarak teknik özellikler sayfasından 5G desteğini doğrulayabilirsiniz.

Donanım Şartı: 4G destekli telefonlar, donanım (anten ve yonga seti) eksikliği nedeniyle yazılımla 5G'ye dönüştürülemez.

SIM Kart ve Paket: 5G uyumlu telefonunuz olsa bile, operatörünüzden 5G destekli bir SIM kart ve uyumlu bir veri planına (tarifeye) sahip olmanız gerekir.

Kapsama Alanı: 5G sinyali alabilmek için yaşadığınız bölgede 5G altyapısının aktif olması gerekir.

Genel olarak, 2021 ve sonrasında üretilen orta-üst segment telefonların çoğu 5G uyumludur. Fakat yine de uyumsuz modeller olabileceği için 5G desteğinin kontrol edilmesi gerekir.