TÜRKİYE 5G TELEFON MODELLERİ LİSTESİ 2026 | 5G ne zaman gelecek, hangi telefonlar uyumlu? (iOS ve Android tam liste)

Türkiye’nin dijital dönüşümünde devrim niteliği taşıyan 5G teknolojisi, 4.5G’den 10 kat daha hızlı internet, minimum gecikme ve kesintisiz bağlantı vaadiyle hayatımıza giriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, 1 Nisan'dan itibaren kademeli olarak başlayacak bu yeni dönemden faydalanmak için cihazınızın 5G modülüne sahip olması şart.
Vatandaşların en çok merak ettiği "Telefonum 5G destekliyor mu?" sorusunun yanıtını, güncel verilerle hazırladığımız rehberimizde bulabilirsiniz.
Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımlarıyla 31 Mart’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek törenle 5G’ye geçişini resmen ilan edecek.
1 Nisan 2026’da 81 ilde 5G hizmeti kademeli olarak başlayacak. 5G ile birlikte iletişim hızı artacak.
Apple, 5G teknolojisine geçişi 2020 yılında başlattı. Eğer aşağıdaki modellerden birine sahipseniz, 1 Nisan itibarıyla 5G hızını kullanabilirsiniz:
Önemli Not: iPhone 11 ve daha eski modeller donanımsal olarak 5G desteğine sahip değildir; bu cihazlar en fazla 4.5G hızında çalışmaya devam edecektir.
Android dünyasında seçenek oldukça geniş. Samsung, Xiaomi ve diğer markaların amiral gemisi ve yeni nesil orta segment cihazları "genellikle" 5G uyumludur. Ancak yine de cihazların 5G'yi destekleyip desteklemediğinin dikkatle kontrol edilmesi gerekir.
5G ile birlikte 4.5G'ye kıyasla 10 kata varan hızlara ulaşacağız. Mevcut teknolojiyle dakikalar süren HD kalitesindeki bir filmi indirmek, 5G ile sadece saniyeler alacak.
Konser alanları veya stadyumlar gibi kalabalık ortamlardaki düşük internet hızları tarihe karışacak. 5G teknolojisi sayesinde 1 kilometrekarelik alan içinde tam 1 milyon cihaz sorun yaşamadan aynı anda veri alıp gönderebilecek.
Sadece bireysel internet kullanımını değil, akıllı şehirler, otonom araçlar ve nesnelerin internetini (IoT) de mümkün kılacak olan 5G, pek çok sektörü derinden etkileyecek:
Telefonunuzun 5G uyumlu olup olmadığını anlamak için "Ayarlar" menüsünden "Hücresel" veya "Mobil Ağlar" kısmına girip "Ses ve Veri" seçeneklerinde 5G ifadesini kontrol edebilirsiniz. Android ve iOS cihazlarda bu özellik genelde şebeke ayarları altında görünür. Ancak, 5G desteği için telefonun donanımının 5G'ye uyumlu olması şarttır.
Ayarlar Menüsü: Android'de Ayarlar > Bağlantılar > Mobil Ağlar > Şebeke Modu, iPhone'da ise Ayarlar > Hücresel > Hücresel Veri Seçenekleri > Ses ve Veri adımlarını izleyin. 5G veya NR (New Radio) ifadesi varsa cihazınız uyumludur.
Genel olarak, 2021 ve sonrasında üretilen orta-üst segment telefonların çoğu 5G uyumludur. Fakat yine de uyumsuz modeller olabileceği için 5G desteğinin kontrol edilmesi gerekir.
