5G daha çok mu internet harcıyor? İşte gerçekler

5G teknolojisi artık resmen hayatımıza girdi. 5G'nin interneti daha hızlı tüketip tüketmediği ise merak konusu. 5G interneti daha hızlı mı bitiriyor, 5G daha çok mu internet harcıyor? İşte veri tüketimi hakkındaki gerçekler...

Enes Çırtlık

Türkiye'nin 5G teknolojisine geçiş yapmasıyla birlikte, akıllı telefon kullanıcılarının aklında beliren en büyük soru işaretlerinden biri de internet kullanımıyla alakalı oldu. Kullanıcılar, 5G teknolojisinin akıllı telefonlarda yüksek veri kullanımına neden olup olmadığını merak ediyor. Peki, 5G interneti daha hızlı mı bitiriyor, 5G daha çok mu internet harcıyor? İşte bu soruların yanıtları...

5G İNTERNETİ DAHA HIZLI MI BİTİRİYOR, 5G DAHA ÇOK MU İNTERNET HARCIYOR?

5G teknolojisi kendi başına ekstra internet harcamaz. 5G, tıpkı 4G veya Wi-Fi gibi sadece bir bağlantı teknolojisidir. Yani 5G kullanmak, aynı işlemi yaparken daha fazla veri tüketeceği anlamına gelmez.

Ancak pratikte 5G kullanıcılarının daha fazla veri harcadığı gözlemleniyor. Bunun ise birkaç nedeni var:

  • Hız etkisi: 5G'nin çok daha yüksek hızları sayesinde videolar otomatik olarak daha yüksek çözünürlükte (1080p yerine 4K gibi) yüklenebiliyor. Bu da aynı süre video izleme için 3-4 kat daha fazla veri tüketimi anlamına gelebilir.
  • Davranış değişikliği: Hızlı bağlantı, kullanıcıları daha fazla içerik tüketmeye, daha büyük dosya indirmeye ve bulut hizmetlerini daha yoğun kullanmaya teşvik ediyor.
  • Uygulama optimizasyonu: Bazı uygulamalar bağlantı hızını algılayarak otomatik olarak daha yüksek kalitede içerik sunuyor (YouTube, Netflix, Spotify gibi).

5G YÜKSEK VERİ KULLANIMI GETİRİYOR

AA'da yer alan bir habere göre ise, 5G yüksek hızla birlikte yüksek veri kullanımını da beraberinde getiriyor. Bu, internet paketlerinin 4,5G teknolojisine göre daha hızlı tükenebileceği anlamını taşıyor. Operatörler ise yüksek kullanıma yönelik "sınırsız mobil internet" gibi seçeneklerle yeni paketler sunuyor.

5G'DE VERİ TASARRUFU İÇİN ÖNERİLER

  • Video uygulamalarında çözünürlüğüotomatik yerine manuel olarak ayarlayın. (720p gibi)
  • Uygulama güncellemelerini yalnızca Wi-Fi ağına bağlıyken yapılacak şekilde kısıtlayın.
  • Arka plan veri kullanımını kısıtlayın.
  • Operatörünün sunduğu veri takip araçlarını kullanarak günlük kullanımınızı kontrol altında tutun.
