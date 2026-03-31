5G daha çok mu internet harcıyor? İşte gerçekler

Türkiye'nin 5G teknolojisine geçiş yapmasıyla birlikte, akıllı telefon kullanıcılarının aklında beliren en büyük soru işaretlerinden biri de internet kullanımıyla alakalı oldu. Kullanıcılar, 5G teknolojisinin akıllı telefonlarda yüksek veri kullanımına neden olup olmadığını merak ediyor. Peki, 5G interneti daha hızlı mı bitiriyor, 5G daha çok mu internet harcıyor? İşte bu soruların yanıtları...
5G teknolojisi kendi başına ekstra internet harcamaz. 5G, tıpkı 4G veya Wi-Fi gibi sadece bir bağlantı teknolojisidir. Yani 5G kullanmak, aynı işlemi yaparken daha fazla veri tüketeceği anlamına gelmez.
Ancak pratikte 5G kullanıcılarının daha fazla veri harcadığı gözlemleniyor. Bunun ise birkaç nedeni var:
AA'da yer alan bir habere göre ise, 5G yüksek hızla birlikte yüksek veri kullanımını da beraberinde getiriyor. Bu, internet paketlerinin 4,5G teknolojisine göre daha hızlı tükenebileceği anlamını taşıyor. Operatörler ise yüksek kullanıma yönelik "sınırsız mobil internet" gibi seçeneklerle yeni paketler sunuyor.
