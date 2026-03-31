5G hız testi ne kadar internet harcar?

Türkiye'nin 15G teknolojisine merhaba demesiyle birlikte, milyonlarca kullanıcının ilk yapmak isteyeceği şey şüphesiz cihazlarının bu yeni nesil hızını test etmek oldu. Ancak gigabit seviyelerine ulaşan bu indirme hızlarını çeşitli hız testi uygulamalarıyla ölçmenin, internet tüketimine nasıl yansıyacağı merak konusu. Peki, 5G hız testi ne kadar internet yiyor?

5G HIZ TESTİ NE KADAR İNTERNET HARCAR?

Açıklamak gerekirse, 5G hız testinin veri tüketimi doğrudan sahip olduğunuz bağlantı hızına bağlıdır. Test süresince sistem, belirli bir zaman dilimi boyunca maksimum kapasiteyle veri indirip yükleyerek hızı ölçer. Yani bağlantınız ne kadar hızlıysa, o kadar çok veri harcanır.

Mevcut 4.5G ağlarında tek bir hız testi genellikle 100 ile 300 MB civarında veri kullanırken, 5G'ye geçildiğinde bu rakam daha yüksek boyutlara ulaşır. 5G bağlantısında tek bir hız testi çalıştırmak 500 MB ile 1,5 GB arasında bir veri tüketimine yol açabilir. Hatta bağlantının çok güçlü olduğu ve aşırı yüksek hızlara ulaşılan mmWave frekanslarında bu rakamın 2 GB'ı bile geçmesi mümkündür.

NEDEN BU KADAR HARCIYOR?

Speedtest ve benzeri uygulamalar hızı ölçmek için "bağlantıyı doyurma" (saturation) adı verilen bir yöntem kullanır. Test esnasında genellikle 10-15 saniye boyunca hem indirme hem de yükleme yönünde cihazın alabileceği en yüksek seviyede veri aktarılır. 5G'de saniyede gigabit seviyesinde bir hız mümkün olduğundan, bu kısacık sürede aktarılan veri miktarı da hızla orantılı olarak büyür.

İNTERNET PAKETİNİZİ KORUMAK İÇİN ÖNERİLER

Eğer sınırlı bir veri paketiniz varsa, 5G hız testini sık sık yapmaktan kesinlikle kaçınmalısınız. Sadece "hızım ne kadar" merakıyla üst üste yapacağınız birkaç test, aylık internet kotanızın çok büyük bir kısmını tüketebilir.

Eğer mutlaka test yapmak istiyorsanız, uygulama ayarlarından "tek bağlantı" (single connection) modunu tercih etmek veya test süresini manuel olarak kısaltabilirsiniz.