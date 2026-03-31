5G hız testi ne kadar internet harcar?

Türkiye'de 5G dönemine resmen geçilirken, kullanıcıların en çok merak ettiği "5G hız testi ne kadar internet harcar?" sorusu yanıt buldu. Böylece tek bir 5G hız testinin ne kadar veri tüketebileceği ortaya çıktı. 5G hız testi yaparken dikkat etmeniz gerekenler haberimizde.

5G hız testi ne kadar internet harcar?
Enes Çırtlık

Türkiye'nin 15G teknolojisine merhaba demesiyle birlikte, milyonlarca kullanıcının ilk yapmak isteyeceği şey şüphesiz cihazlarının bu yeni nesil hızını test etmek oldu. Ancak gigabit seviyelerine ulaşan bu indirme hızlarını çeşitli hız testi uygulamalarıyla ölçmenin, internet tüketimine nasıl yansıyacağı merak konusu. Peki, 5G hız testi ne kadar internet yiyor?

5G hız testi ne kadar internet harcar? 1

5G HIZ TESTİ NE KADAR İNTERNET HARCAR?

Açıklamak gerekirse, 5G hız testinin veri tüketimi doğrudan sahip olduğunuz bağlantı hızına bağlıdır. Test süresince sistem, belirli bir zaman dilimi boyunca maksimum kapasiteyle veri indirip yükleyerek hızı ölçer. Yani bağlantınız ne kadar hızlıysa, o kadar çok veri harcanır.

5G hız testi ne kadar internet harcar? 2

Mevcut 4.5G ağlarında tek bir hız testi genellikle 100 ile 300 MB civarında veri kullanırken, 5G'ye geçildiğinde bu rakam daha yüksek boyutlara ulaşır. 5G bağlantısında tek bir hız testi çalıştırmak 500 MB ile 1,5 GB arasında bir veri tüketimine yol açabilir. Hatta bağlantının çok güçlü olduğu ve aşırı yüksek hızlara ulaşılan mmWave frekanslarında bu rakamın 2 GB'ı bile geçmesi mümkündür.

5G hız testi ne kadar internet harcar? 3

NEDEN BU KADAR HARCIYOR?

Speedtest ve benzeri uygulamalar hızı ölçmek için "bağlantıyı doyurma" (saturation) adı verilen bir yöntem kullanır. Test esnasında genellikle 10-15 saniye boyunca hem indirme hem de yükleme yönünde cihazın alabileceği en yüksek seviyede veri aktarılır. 5G'de saniyede gigabit seviyesinde bir hız mümkün olduğundan, bu kısacık sürede aktarılan veri miktarı da hızla orantılı olarak büyür.

5G hız testi ne kadar internet harcar? 4

İNTERNET PAKETİNİZİ KORUMAK İÇİN ÖNERİLER

Eğer sınırlı bir veri paketiniz varsa, 5G hız testini sık sık yapmaktan kesinlikle kaçınmalısınız. Sadece "hızım ne kadar" merakıyla üst üste yapacağınız birkaç test, aylık internet kotanızın çok büyük bir kısmını tüketebilir.

Eğer mutlaka test yapmak istiyorsanız, uygulama ayarlarından "tek bağlantı" (single connection) modunu tercih etmek veya test süresini manuel olarak kısaltabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yıldız Holding'de üst düzey atamaYıldız Holding'de üst düzey atama
5G şarjı hızlı mı bitiriyor? İşte 5G'nin pil kullanımına etkisi5G şarjı hızlı mı bitiriyor? İşte 5G'nin pil kullanımına etkisi

En Çok Okunan Haberler
İsrail basını duyurdu! Lübnan'da yoğun çatışma: "Ölü ve yaralılar var"

İsrail basını duyurdu! Lübnan'da yoğun çatışma: "Ölü ve yaralılar var"

Mustafa Bozbey gözaltına alındı! Liste ortaya çıktı

Mustafa Bozbey gözaltına alındı! Liste ortaya çıktı

Aykut Kocaman'dan kariyerine dair flaş açıklama! F.Bahçe kararı...

Aykut Kocaman'dan kariyerine dair flaş açıklama! F.Bahçe kararı...

Eski karısının Aleyna paylaşımı sonrası patladı! Yunus Emre neden tutuklandı?

Eski karısının Aleyna paylaşımı sonrası patladı! Yunus Emre neden tutuklandı?

Kapalıçarşı'dan, kredi çekip altın alanlara tek kelimelik uyarı

Kapalıçarşı'dan, kredi çekip altın alanlara tek kelimelik uyarı

Yarın sona eriyor! Yapmayanlara 3 katı ceza kesilecek

Yarın sona eriyor! Yapmayanlara 3 katı ceza kesilecek

