5G destekli iPhone modelleri hangileri? İşte 5G'li iPhone'ların listesi

Türkiye'nin 1 Nisan itibarıyla 5G teknolojisine geçiş yapacak olması, akıllı telefon kullanıcılarını harekete geçirdi. Gigabit seviyesinde internet hızı ve milisaniyelik gecikme süreleri vadeden bu yeni nesil ağ teknolojisinden faydalanmak isteyen Apple kullanıcıları, "iPhone'um 5G destekliyor mu?" sorusunun yanıtını arıyor. Apple, 5G donanımını 2020 yılında tanıttığı iPhone 12 serisiyle birlikte standart hale getirmiş olsa da, daha eski model cihaz sahipleri için durum biraz farklı. İşte 5G teknolojisini destekleyen tüm iPhone modelleri...

5G DESTEKLEYEN IPHONE MODELLERİ

Apple ekosisteminde şu an itibarıyla 5G ağlarına bağlanabilen donanıma sahip tüm cihazların listesi şu şekilde:

iPhone 17 Serisi: iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max

iPhone Air, iPhone 16e ve iPhone 17e

iPhone 16 Serisi: iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

iPhone 15 Serisi: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 14 Serisi: iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 13 Serisi: iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 12 Serisi: iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone SE: Sadece 3. nesil (2022) ve sonrası modeller

ESKİ MODELLERDE 5G ÇALIŞACAK MI?

Kısaca özetlemek gerekirse; teknoloji devi Apple, 5G desteğini 2020 yılında piyasaya sürdüğü iPhone 12 serisiyle başlattı ve o tarihten itibaren çıkan tüm modellerde bu donanım standart hale geldi. Ancak ülkemizde iPhone 11, XR, XS ve daha eski modeller donanımsal olarak 5G teknolojisini desteklemiyor. Bu cihazlara herhangi bir yazılım veya iOS güncellemesiyle sonradan 5G özelliğinin kazandırılması ne yazık ki teknik olarak mümkün değil.

IPHONE'LARDA 5G DESTEĞİ NASIL KONTROL EDİLİR?

Eğer cihazınızın veya kullanmakta olduğunuz operatör ayarlarının 5G ağına tam uyumlu olup olmadığından emin değilseniz, bunu saniyeler içinde telefonunuzun menüsü üzerinden doğrulayabilirsiniz.

Telefonunuzun 5G desteğini kontrol etmek için şu adımları izlemeniz yeterli:

iPhone'unuzda sırasıyla Ayarlar > Hücresel > Hücresel Veri Seçenekleri > Ses ve Veri yolunu izleyin. Eğer açılan ekranda LTE veya 4G'nin yanında "5G" veya "NR (New Radio)" seçeneğinin göründüğünü fark ederseniz, cihazınız 1 Nisan'daki büyük geçişe ve yeni nesil 5G teknolojisine tamamen hazır demektir.