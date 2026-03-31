5G ile 4G ve 4.5G arasında ne fark var? Hız, gecikme ve kapasite karşılaştırması

Türkiye, yeni nesil iletişim teknolojisi 5G'ye geçiş yaparken, kullanıcıların aklındaki en büyük soru "5G'nin mevcut 4.5G'den ne farkı var?" oldu. Sadece bir hız artışından ibaret olmayan bu yeni teknoloji; otonom araçlardan akıllı şehirlere, uzaktan cerrahiden nesnelerin internetine (IoT) kadar hayatımızın her alanını değiştiren bir altyapı sunuyor. Teorik hız sınırlarını zorlayan ve gecikme sürelerini milisaniyeler seviyesine çeken 5G'nin, 4G ve 4.5G ile arasındaki kritik farkları sizler için derledik.

HIZ VE GECİKME SÜRESİ (LATENCY)

4G teorik olarak 100 Mbps'e kadar indirme hızı sunarken, 4.5G bunu 300-450 Mbps civarına taşımıştı. 5G ise teorik olarak 20 Gbps'e kadar çıkabiliyor. Bu da 4.5G'nin yaklaşık 40-50 katı bir hıza denk geliyor. Pratikte ise 5G kullanıcıları ortalama 100-900 Mbps arası hızlar deneyimliyor.

Hız kadar kritik bir diğer konu ise gecikme (ping) süresi. 4G'de ortalama 30-50 milisaniye olan gecikme, 4.5G'de 10-20 ms'ye düşmüştü. 5G ile bu süre 1 milisaniyeye kadar iniyor. Özellikle online oyunlarda, uzaktan cerrahi gibi kritik uygulamalarda ve otonom araçlarda bu anlık tepki süresi hayati bir rol oynuyor.

KAPASİTE

4G ve 4.5G ağları, kilometre kare başına 100 bin cihazı destekleyebilirken, 5G aynı alan içinde yaklaşık 1 milyon cihaza kadar sorunsuz bağlantı sağlayabiliyor. Bu kapasite artışı, Nesnelerin İnterneti (IoT) çağının tam anlamıyla başlaması için en kritik sıçramalardan biri olarak görülüyor.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE AĞ DİLİMLEME (NETWORK SLICING)

5G, sadece hız değil aynı zamanda verimlilik odaklı bir teknoloji. Bit başına enerji tüketiminde 4G'ye kıyasla yaklaşık yüzde 90'a varan bir iyileşme sunuyor. Bu durum, hem baz istasyonlarının enerji maliyetlerini düşürüyor hem de uzun vadede cihaz bataryalarına avantaj sağlıyor.

Yeni teknolojinin en önemli yapısal devrimi ise "Ağ Dilimleme" (Network Slicing) özelliği. 4G ve 4.5G'de bulunmayan bu mimari sayesinde, tek bir fiziksel ağ üzerinde farklı ihtiyaçlara göre sanal ağ "dilimleri" oluşturulabiliyor. Örneğin; bir ağ dilimi ultra düşük gecikme gerektiren otonom araçlara tahsis edilirken, bir diğer dilim yüksek bant genişliği isteyen 4K video akışlarına ayrılabiliyor. Bu sayede şebeke kaynakları en kusursuz şekilde yönetiliyor.